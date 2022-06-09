«Самотлорские ночи» в Нижневартовске и «Русские витязи» в Сургуте. Афиша URA.RU на День России

10 июня 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

«Самотлорские ночи» проходят в Нижневартовске с 10 по 12 июня Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска В ХМАО ко Дню России состоится сразу несколько масштабных праздничных мероприятий. URA.RU составило подробную афишу по крупным городам Югры. Информация опубликована на официальных сайтах администраций муниципалитетов. Сургут Авиашоу «Русских витязей», которые продемонстрирует высший пилотаж для гостей и жителей Сургута, состоится 12 июня в 18.00 на Югорском тракте. Помимо них в программе поучаствует группа малой авиации «Барсы». Их выступление начнется чуть раньше — в 17.20. Также в День России в городе запланированы следующие мероприятия: Крестный ход в честь праздника Святой Троицы — 10.00.

Концерт на главной площади города — 12.00

Урбанистический квест «SurGoodDaу» в Многофункциональном культурно-досуговом центре — 12.00

«Квартирник. Закрытие сезона» в Сургутском музыкально-драматическом театре — 18.00 Кроме того, 12 и 13 июня на аэродроме «Боровая» состоится открытый Чемпионат города по парашютному спорту. Нижневартовск В Нижневартовске с 10 по 12 июня в рамках фестиваля «Самотлорские ночи» пройдет более 100 праздничных мероприятий. Основной локацией праздника станет набережная Оби. Кроме спортивных и интерактивных площадок во время фестиваля запланировано два больших бесплатных концерта: Выступление арт-группы «Хор Турецкого» — 11 июня в 18.00.

Концерт Дмитрия Колдуна и группы «Город 312» — 12 июня с 19.00 до 22.00 Кроме этого, 11 июня на стадионе «Центральный» с 12.00 до 17.00 пройдет окружной Сабантуй. А 12 июня на площади Нефтяников в 13.00 состоится городской праздник, посвященный Дню России. Ханты-Мансийск Ко Дню России 12 июня в Ханты-Мансийске выступит кубанский казачий хор из Краснодара в 19.00 на центральной площади города. Тем временем, на набережной Иртыша 12 июня в районе Речного вокзала запланирована вечерняя шоу-программа: Экстремальное флайборд шоу на воде «Летающие люди» из Москвы, которое пройдет в формате гидроцирка — 22:00

Праздничный фейерверк «Виват, Ханты-Мансийск!» — 23.30 На следующий день 13 июня в Ханты-Мансийск приедет «Хор Турецкого». Выступление арт-группы пройдет на центральной площади в 18.00. Нефтеюганск В Нефтеюганске ко Дню России на площади Юбилейной с 10.00 до 20.00 пройдет народное гуляние. В программе концерт, этно-площадки, спортивные состязания, выставки и развлекательные программы. Вечером 12 июня в 18:00 на площади также выступит арт-группа «Хор Турецкого». Артисты исполнят песни, наиболее полюбившиеся российской публике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО ко Дню России состоится сразу несколько масштабных праздничных мероприятий. URA.RU составило подробную афишу по крупным городам Югры. Информация опубликована на официальных сайтах администраций муниципалитетов. Сургут Авиашоу «Русских витязей», которые продемонстрирует высший пилотаж для гостей и жителей Сургута, состоится 12 июня в 18.00 на Югорском тракте. Помимо них в программе поучаствует группа малой авиации «Барсы». Их выступление начнется чуть раньше — в 17.20. Также в День России в городе запланированы следующие мероприятия: Кроме того, 12 и 13 июня на аэродроме «Боровая» состоится открытый Чемпионат города по парашютному спорту. Нижневартовск В Нижневартовске с 10 по 12 июня в рамках фестиваля «Самотлорские ночи» пройдет более 100 праздничных мероприятий. Основной локацией праздника станет набережная Оби. Кроме спортивных и интерактивных площадок во время фестиваля запланировано два больших бесплатных концерта: Кроме этого, 11 июня на стадионе «Центральный» с 12.00 до 17.00 пройдет окружной Сабантуй. А 12 июня на площади Нефтяников в 13.00 состоится городской праздник, посвященный Дню России. Ханты-Мансийск Ко Дню России 12 июня в Ханты-Мансийске выступит кубанский казачий хор из Краснодара в 19.00 на центральной площади города. Тем временем, на набережной Иртыша 12 июня в районе Речного вокзала запланирована вечерняя шоу-программа: На следующий день 13 июня в Ханты-Мансийск приедет «Хор Турецкого». Выступление арт-группы пройдет на центральной площади в 18.00. Нефтеюганск В Нефтеюганске ко Дню России на площади Юбилейной с 10.00 до 20.00 пройдет народное гуляние. В программе концерт, этно-площадки, спортивные состязания, выставки и развлекательные программы. Вечером 12 июня в 18:00 на площади также выступит арт-группа «Хор Турецкого». Артисты исполнят песни, наиболее полюбившиеся российской публике.