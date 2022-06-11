В США испугались победы России в конфликте на Украине

Цели, достигнутые Россией в ходе спецоперации, приведут к колоссальным для США последствиям, считает сенатор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Соединенные штаты должны оказать большее военное содействие Киеву, так как победа России в спецоперации на Украине пошатнет национальную безопасность США. Такое заявление сделал американский сенатор, лидер республиканской партии, Митч Макконнелл в ходе выступления в конгрессе.

«Нежелание предоставить Украине то, что ей необходимо, особенно непостижимо, если подумать о том, что означала бы победа России для наших собственных интересов национальной безопасности. Если позволить энергичной, ориентированной на Запад демократии попасть под российский контроль, цена наших собственных операций обеспечения безопасности на континенте буквально подскочила бы до небес», — приводятся слова Макконнелла на официальном сайте сенатора. «Если Америка и наши союзники не готовы сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить, пока еще не слишком поздно, мы очень скоро столкнемся с колоссальными последствиями, которые обойдутся дорого», — добавил политик.

Россия по приказу президента Владимира Путина проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. С ее начала западные страны активно проявляют содействие украинской армии: поставляют вооружение и усиливают санкционное давление на РФ. Кроме того, в боевых действиях на стороне Украины принимают участие наемники из разных стран, отмечали в Минобороны РФ. Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что проводимая США линия по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентна и опасна, передает RT.

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