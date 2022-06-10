Ректор пермского вуза назвал санкции Украины «агонией режима»

Красильников: от вклада каждого гражданина, общественных, экономических, гражданских институтов зависит роль нашей страны на мировой арен Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ректор пермского государственного университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников назвал санкционный список президента Украины Владимира Зеленского, в который он попал, «агонией киевского режима». Свои размышления глава вуза опубликовал в своем telegram-канале.

«Такие жесты [внесение в санкционные списки] в адрес академического сообщества свидетельствуют об отчаянном, агонизирующем состоянии киевского режима. Это событие — лишь повод понять, что Россия сегодня находится в точке бифуркации. За горизонтом событий — концептуальное изменение глобального миропорядка», — написал Красильников.

По словам ректора ПГНИУ, российское академическое сообщество поддерживало и будет поддерживать стратегию руководства РФ. Будет участвовать в «построении образа будущего страны, понятного и привлекательного для молодежи», ориентированного на запросы и потребности общества. «Потенциал российских вузов сегодня позволяет обеспечить кадрами все отрасли экономики страны и возродить российское высшее образование на освобожденных территориях», — добавил Дмитрий Красильников.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции в отношении ректоров 236 российских вузов, URA.RU писало ранее. Среди прочих, туда попали 6 ректоров учебных заведений Пермского края. Документ был опубликован на сайте главы Украины.

Такие меры были введены на фоне спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главными целями стали демилитаризация и денацификация страны, а также помощь жителям Донбасса. Сообщалось, что войска РФ взяли под контроль почти всю ЛНР и основную часть ДНР.

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