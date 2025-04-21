Лыжник Коростелев из Пермского края заработал за сезон 2,4 млн рублей

Лыжник из Пермского края Савелий Коростелев заработал за сезон 2,4 млн рублей. Следом идут Александр Большунов (2,1 млн рублей) и Сергей Ардашев — 1,5 млн рублей. Рейтинг доходов составила интернет-газета «Известия».
«При этом данные цифры совершенно несопоставимы с международными соревнованиями под эгидой FIS. Так, Коростелев, самый богатый на призовые гонщик Кубка России, со своим заработком был бы в Кубке мира лишь 22-м, между американцем Беном Огденом и норвежцем Ансгаром Эвенсеном», — пишет издание.
И приводит в пример победителя и абсолютного фаворита сезона Йоханнеса Клебо. За зиму до уплаты налогов тот получил 339 200 швейцарских франков или 34 млн рублей.
Савелий Коростелев родился в 2003 году в Пермском крае. Является двукратным чемпионом мира среди юниоров, победителем и призером этапов Кубка России, сыном известной российской лыжницы, призера Олимпийских Игр Натальи Коростелевой. В 2024 году лыжник стал двукратным чемпионом России в командном спринте и эстафете. Ранее выступал за сборную Архангельской области, теперь за Татарстан.
В 2024 URA.RU сообщало о том, что пермский хоккеист Мичков заработал в клубе НХЛ около 4,5 млн долларов. Обладатель Кубка Стэнли — «Филадельфия Флайерз» подписала с ним контракт новичка, рассчитанный на три года.
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