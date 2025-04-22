В Пермском крае закрыли опасную шаурмичную

Роспотребнадзор: в Пермском крае закрыли шаурмичную без водопровода
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Заведение закрыли на 30 суток
Заведение закрыли на 30 суток Фото:

Краевой Роспотребнадзор совместно с прокуратурой провел проверку в  павильоне «Шаурма», который находится в Соликамске (Пермский край) по улице 20-летия Победы, 99А. Там нашли грубые нарушения санитарных норм. 

«Там не было водопровода и канализации. Не были обеспечены условия для личной гигиены для сотрудников. Продукты хранились с нарушениями. Отсутствовали маркировки на оборудовании и инвентаре. Повар-кассир работал без медкнижки», — сообщается на официальном сайте Управления Роспотребнадзора. 

Суд принял решение о применение административной приостановки деятельности на один месяц. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что аналогичные нарушения выявили и в торговом павильоне «Шаверма № 1» в Горнозаводске и в кафе «Шаурма» в Чернушке. Их закрыли на два месяца и 15 суток. 

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Краевой Роспотребнадзор совместно с прокуратурой провел проверку в  павильоне «Шаурма», который находится в Соликамске (Пермский край) по улице 20-летия Победы, 99А. Там нашли грубые нарушения санитарных норм.  «Там не было водопровода и канализации. Не были обеспечены условия для личной гигиены для сотрудников. Продукты хранились с нарушениями. Отсутствовали маркировки на оборудовании и инвентаре. Повар-кассир работал без медкнижки», — сообщается на официальном сайте Управления Роспотребнадзора.  Суд принял решение о применение административной приостановки деятельности на один месяц.  Ранее URA.RU сообщало о том, что аналогичные нарушения выявили и в торговом павильоне «Шаверма № 1» в Горнозаводске и в кафе «Шаурма» в Чернушке. Их закрыли на два месяца и 15 суток. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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