Инцидент с восьмилетним мальчиком произошел 20 апреля. На пульт оперативного дежурного поисково-спасательного отряда поступило сообщение о застрявшем в глине ребенке.
«Спасатели группы оперативного реагирования №8 выехали в лесной массив. Они деблокировали ребенка и передали его с признаками переохлаждения сотрудникам скорой помощи», — сообщает МКУ «Пермская городская служба спасения» в соцсети «ВКонтакте».
Спасатели также напоминают родителям о важности проведения с детьми профилактических бесед о мерах безопасности во время прогулки в лесной местности. 7 апреля 2025 года URA.RU также сообщало о том, что в Нытвенском округе Пермского края очевидцы спасли тонущего в пруду ребенка. ЧП произошло на водоеме в деревне Груни.
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