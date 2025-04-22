Замерзшего ребенка спасатели вытащили из глины в пермском лесу. Видео

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Инцидент с восьмилетним мальчиком произошел 20 апреля
Инцидент с восьмилетним мальчиком произошел 20 апреля Фото:

Инцидент с восьмилетним мальчиком произошел 20 апреля. На пульт оперативного дежурного поисково-спасательного отряда поступило сообщение о застрявшем в глине ребенке. 

«Спасатели группы оперативного реагирования №8 выехали в лесной массив. Они деблокировали ребенка и передали его с признаками переохлаждения сотрудникам скорой помощи», — сообщает МКУ «Пермская городская служба спасения» в соцсети «ВКонтакте». 

Спасатели также напоминают родителям о важности проведения с детьми профилактических бесед о мерах безопасности во время прогулки в лесной местности. 7 апреля 2025 года URA.RU также сообщало о том, что в Нытвенском округе Пермского края очевидцы спасли тонущего в пруду ребенка. ЧП произошло на водоеме в деревне Груни.

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Инцидент с восьмилетним мальчиком произошел 20 апреля. На пульт оперативного дежурного поисково-спасательного отряда поступило сообщение о застрявшем в глине ребенке.  «Спасатели группы оперативного реагирования №8 выехали в лесной массив. Они деблокировали ребенка и передали его с признаками переохлаждения сотрудникам скорой помощи», — сообщает МКУ «Пермская городская служба спасения» в соцсети «ВКонтакте».  Спасатели также напоминают родителям о важности проведения с детьми профилактических бесед о мерах безопасности во время прогулки в лесной местности. 7 апреля 2025 года URA.RU также сообщало о том, что в Нытвенском округе Пермского края очевидцы спасли тонущего в пруду ребенка. ЧП произошло на водоеме в деревне Груни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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