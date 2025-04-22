Аэропорт Перми перешел на летнее расписание

Аэропорт Перми начал работать по летнему расписанию. В этом сезоне доступны 23 прямых направления: 16 внутри России, 5 в страны СНГ и 2 в дальнее зарубежье. Подробности рассказали в пресс-службе аэропорта.
«В Москву запланировано от 8 до 9 рейсов в день, которые выполняют авиакомпании „Победа“ и „Аэрофлот“. В Санкт-Петербург отправляется от 2 до 3 рейсов в сутки с тремя перевозчиками: „Победа“, „Россия“ и „Smartavia“. Также есть регулярные рейсы в Сочи от шести авиакомпаний, а в Минеральные Воды — от „Азимута“», — уточнили в «Большом Савино».
Махачкала получит два дополнительных рейса в неделю с мая по октябрь от «Nordwind Airlines», а также рейсы от «Азимута». На международных направлениях доступны перелёты в Азербайджан, Армению и Узбекистан. Не забывайте проверять расписание рейсов, так как авиакомпании могут изменять его. Информацию о ценах на билеты можно найти на сайтах авиаперевозчиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!