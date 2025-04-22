Аэропорт Перми перешел на летнее расписание

В аэропорту Перми стартовали рейсы летнего расписания
© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Перми стартовали рейсы летнего расписания
В аэропорту Перми стартовали рейсы летнего расписания Фото:

Аэропорт Перми начал работать по летнему расписанию. В этом сезоне доступны 23 прямых направления: 16 внутри России, 5 в страны СНГ и 2 в дальнее зарубежье. Подробности рассказали в пресс-службе аэропорта.

«В Москву запланировано от 8 до 9 рейсов в день, которые выполняют авиакомпании „Победа“ и „Аэрофлот“. В Санкт-Петербург отправляется от 2 до 3 рейсов в сутки с тремя перевозчиками: „Победа“, „Россия“ и „Smartavia“. Также есть регулярные рейсы в Сочи от шести авиакомпаний, а в Минеральные Воды — от „Азимута“», — уточнили в «Большом Савино».

Махачкала получит два дополнительных рейса в неделю с мая по октябрь от «Nordwind Airlines», а также рейсы от «Азимута». На международных направлениях доступны перелёты в Азербайджан, Армению и Узбекистан. Не забывайте проверять расписание рейсов, так как авиакомпании могут изменять его. Информацию о ценах на билеты можно найти на сайтах авиаперевозчиков.

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Аэропорт Перми начал работать по летнему расписанию. В этом сезоне доступны 23 прямых направления: 16 внутри России, 5 в страны СНГ и 2 в дальнее зарубежье. Подробности рассказали в пресс-службе аэропорта. «В Москву запланировано от 8 до 9 рейсов в день, которые выполняют авиакомпании „Победа“ и „Аэрофлот“. В Санкт-Петербург отправляется от 2 до 3 рейсов в сутки с тремя перевозчиками: „Победа“, „Россия“ и „Smartavia“. Также есть регулярные рейсы в Сочи от шести авиакомпаний, а в Минеральные Воды — от „Азимута“», — уточнили в «Большом Савино». Махачкала получит два дополнительных рейса в неделю с мая по октябрь от «Nordwind Airlines», а также рейсы от «Азимута». На международных направлениях доступны перелёты в Азербайджан, Армению и Узбекистан. Не забывайте проверять расписание рейсов, так как авиакомпании могут изменять его. Информацию о ценах на билеты можно найти на сайтах авиаперевозчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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