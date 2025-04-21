21 апреля 2025

Пермский филиал крупной энергосбытовой компании возглавила экс-министр Мария Козлова

Пермский филиал крупной энергосбытовой компании возглавила экс-министр Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Евсей Петров, который возглавлял Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» с 2020 года, продолжит работу в контуре компании
Евсей Петров, который возглавлял Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» с 2020 года, продолжит работу в контуре компании Фото:

С 22 апреля 2025 года директором Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» назначена Мария Козлова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Усиление управленческой команды филиала положительно повлияет на выполнении обязательств по обслуживанию клиентов. Мария Козлова имеет два высших образования по специальностям „менеджмент организации“ и „математические методы в экономике“. Имеет большой управленческий и отраслевой опыт. Евсей Петров, который возглавлял Пермский филиал „ЭнергосбыТ Плюс“ с 2020 года, продолжит работу в контуре компании», — добавили там.

С 2022 по 2025 год Козлова была министром тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Там она отвечала за развитие энергетической отрасли региона: совершенствование нормативно-правового регулирования, утверждение инвестпрограмм участников рынка и другие задачи.

Ранее в качестве заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края она курировала вопросы теплоэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В предыдущие периоды трудилась на руководящих должностях предприятий энергетики и промышленности Урала и Западной Сибири. По данным источника URA.RU, Мария Козлова работала в энергосбытовых организациях, а также на предприятиях целлюлозно-бумажной отрасли.

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С 22 апреля 2025 года директором Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» назначена Мария Козлова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Усиление управленческой команды филиала положительно повлияет на выполнении обязательств по обслуживанию клиентов. Мария Козлова имеет два высших образования по специальностям „менеджмент организации“ и „математические методы в экономике“. Имеет большой управленческий и отраслевой опыт. Евсей Петров, который возглавлял Пермский филиал „ЭнергосбыТ Плюс“ с 2020 года, продолжит работу в контуре компании», — добавили там. С 2022 по 2025 год Козлова была министром тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Там она отвечала за развитие энергетической отрасли региона: совершенствование нормативно-правового регулирования, утверждение инвестпрограмм участников рынка и другие задачи. Ранее в качестве заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края она курировала вопросы теплоэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В предыдущие периоды трудилась на руководящих должностях предприятий энергетики и промышленности Урала и Западной Сибири. По данным источника URA.RU, Мария Козлова работала в энергосбытовых организациях, а также на предприятиях целлюлозно-бумажной отрасли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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