Средняя стоимость 2-комнатной квартиры в Тюменской области составила 5,2 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Накопить на типовую двухкомнатную квартиру семья в Тюменской в среднем может за 6,4 года. Такие данные приводит РИА «Новости» в исследовании доступности жилья в регионах РФ. В материале учитывались цены на стандартные двухкомнатные квартиры площадью 60 кв. м.

«Тюменская область — 2,4 года. Средняя стоимость квартиры на начало 2022 года — 5,2 млн рублей», — значится в исследовании. Это 19-я позиция в рейтинге.

Лидером стали жители Магаданской области — 2,3 года за жилплощадь стоимостью 4,5 млн рублей. Замыкает рейтинг Кабардино-Балкария (17,7 лет; 3,2 млн рублей).