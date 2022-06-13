13 июня 2022
12 июня 2022

Назван срок, за который тюменцы могут накопить на жилье. Исследование

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Тюмень, строительство, новостройки
Средняя стоимость 2-комнатной квартиры в Тюменской области составила 5,2 млн рублей Фото:

Накопить на типовую двухкомнатную квартиру семья в Тюменской в среднем может за 6,4 года. Такие данные приводит РИА «Новости» в исследовании доступности жилья в регионах РФ. В материале учитывались цены на стандартные двухкомнатные квартиры площадью 60 кв. м.

«Тюменская область — 2,4 года. Средняя стоимость квартиры на начало 2022 года — 5,2 млн рублей», — значится в исследовании. Это 19-я позиция в рейтинге.

Лидером стали жители Магаданской области — 2,3 года за жилплощадь стоимостью 4,5 млн рублей. Замыкает рейтинг Кабардино-Балкария (17,7 лет; 3,2 млн рублей).

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Накопить на типовую двухкомнатную квартиру семья в Тюменской в среднем может за 6,4 года. Такие данные приводит РИА «Новости» в исследовании доступности жилья в регионах РФ. В материале учитывались цены на стандартные двухкомнатные квартиры площадью 60 кв. м. «Тюменская область — 2,4 года. Средняя стоимость квартиры на начало 2022 года — 5,2 млн рублей», — значится в исследовании. Это 19-я позиция в рейтинге. Лидером стали жители Магаданской области — 2,3 года за жилплощадь стоимостью 4,5 млн рублей. Замыкает рейтинг Кабардино-Балкария (17,7 лет; 3,2 млн рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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