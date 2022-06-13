Чиновники правительства ХМАО провели решение о реформе заочным голосованием Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Решение о реформе окружного правительства принималось узким кругом лиц на уровне губернатора ХМАО Натальи Комаровой и ее заместителей. Причем сделано оно было в закрытом режиме. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Голосование по этому поводу было заочным. Причем на уровне заместителей губернатора. Большинство директоров департаментов были не в курсе происходящих изменений. Но для того, чтобы решение правительства была правомочным, там достаточно резолюций вице-губернаторов», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU, близкий к югорскому «Белому дому», считает, что все изменения вступят в силу лишь после того, как закончится Петербургский международный экономический форум. «Губернатор сейчас в Санкт-Петербурге и без ее присутствия назначения не будут производиться. Виктория Семенова, которая должна возглавить департамент пространственного развития и архитектуры ХМАО уже прибыла в Ханты-Мансийск и сейчас постепенно начинает принимать дела», — сообщил источник.

В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО заявили, что решение было анонсировано на заседании правительства Югры, которое состоялось в минувшую пятницу. А обо всех кадровых решениях станет известно дополнительно.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате реформы югорского правительства появится департамент пространственного развития и архитектуры ХМАО, произойдет соединение департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства. А служба по надзору за здравоохранением войдет в состав профильного департамента.

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