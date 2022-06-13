Замгубернатору ХМАО дали карт-бланш после реформы правительства

У вице-губернатора ХМАО Азата Ислаева добавился еще один департамент Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Объединенный департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО, а также департамент пространственного развития и архитектуры Югры, которые появятся в результате реформы окружного правительства, будет курировать вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Говорят, Ислаев сказал губернатору, что без реформ, курируемых им департаментов, каких-то внятных результатов добиться будет нельзя. Он представил свое видение и получил добро. Комарова в первые полгода дает карт-бланш на самостоятельные действия подчиненным, если они проявляют какую-то инициативу. Но затем жестко спрашивает за результаты. А Ислаеву сейчас нужно показывать эффективность для своего портфолио и дальнейшей карьеры», — считает инсайдер. Сам вице-губернатор ХМАО не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Политолог Александр Безделов считает, что Ислаев сумел набрать значительный аппаратный вес за три месяца работы, чтобы пролоббировать подобные изменения в курируемых им структурах. «Это новые штатные единицы, новые расходы, которые необходимо обосновать. В чем причина? Нужно посмотреть на происхождение замгубернатора (родом из Казани — прим URA.RU). Ну, и нужно понимать, что пространственное развитие является сейчас модным трендом в России. Благоустройство, создание точек притяжения и общественных зон — все это крайне популярно. И Югра, как один из регионов-доноров может себе позволить идти в этом направлении. Может быть, губернатор Югры Наталья Комарова поставила себе задачу изменить облик югорских городов», — прокомментировал эксперт. Сам Ислаев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в окружном правительстве началась реорганизация ряда департаментов и служб. Глава региона объяснила происходящие процессы необходимостью повышения эффективности работы сотрудников.

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