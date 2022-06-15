Заключенный челябинской тюрьмы насиловал дочь во время свиданий

Девушке сейчас 16 лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Заключенный тюрьмы, расположенной в городе Верхнеуральск Челябинской области, на протяжении нескольких лет насиловал родную дочь-подростка, когда та приходила к отцу на свидания. Возбуждены уголовные дела, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Девушке сейчас 16 лет, к ранее судимому отцу, который отбывает срок в тюрьме за изнасилования и кражи, девушка приходила на свидания в период с 2017 по июнь 2021 года, было примерно по одному-два длительных свиданий в год. Во время таких визитов мужчина неоднократно насиловал дочь и совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — рассказал источник.

В отношении осужденного возбуждено несколько уголовных дел по ст. 131 и 132 УК РФ. Ранее мужчинка уже был судим за изнасилование несовершеннолетнего.

В пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области информацию прокомментируют позднее. В пресс-службе СУ СКР региона пока также не смогли предоставить комментарий.