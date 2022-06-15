Жители свердловского города просят РЖД добавить «Ласточке» вагоны

Свердловчане жалуются на нехватку мест Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жители Новоуральска (Свердловская область) жалуются, что не могут приехать в Екатеринбург на работу из-за небольшого количества вагонов у «Ласточки». Об этом новоуральцы написали во «Вконтакте».

«Сегодня снова нет билетов на ласточку на 8:29, люди приходят в 7-7:30 — билетов уже нет. На той неделе тоже не было билетов. РЖД, может уже что-то предпримите? Подсказываю — поставить дополнительные вагоны», — написал новоуралец в группе «Подслушано в Новоуральске» во «Вконтакте».

В комментариях под записью, пользователь Маргарита Иванникова подсказала, что билеты можно покупать через приложение «Пригород». «Если пожилой человек не может справиться самостоятельно, родственники могут помочь с покупкой билета. Намного удобнее и лучше, чем приезжать за полтора часа до электрички на вокзал, и остаться без билета», — написала она.

Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы «Свердловской пригородной компании» — на звонок никто не ответил. Направлен официальный запрос.