В Госдуме оппозиция пыталась сорвать план по спасению нефтяников

16 июня 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

В Госдуме три партии отказывались поддержать законопроект о льготах для нефтяников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оппозиция в Госдуме пыталась сорвать принятие законопроекта о расширении практики применения налога на добавленный доход в нефтяной отрасли, который крайне важен для предприятий ТЭК в ХМАО. За его разработкой стояли депутаты федерального парламента от Югры и окружное правительство. Об этом свидетельствуют данные о результатах голосования, опубликованные на сайте Госдумы. Фракция «Справедливой России» отказалась принимать законопроект, а депутаты от ЛДПР и КПРФ воздержались при голосовании. Эсер Николай Новичков, представляющий в Госдуме, в том числе и Югру заявил, что партия не видела смысла в поддержке нефтяников. «Мы против любых льгот для предприятий и отраслей, которые себя и так прекрасно чувствуют. Мы исходим из того, что нужно поддерживать сильных, но и о слабых не забывать. Все нормально с точки зрения экономической конъюнктуры и есть смысл повременить с помощью. Нам сейчас нужно поддерживать машиностроение, там сейчас тяжелейшая ситуация», — заявил народный избранник. Один из авторов законопроекта и председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил URA.RU, что категорически не согласен с такой позицией. «Человек, который понимает ситуацию и находится в здравом уме, не мог не проголосовать за законопроект, потому что без него нет будущего в нефтянке и недропользовании, а значит и в экономике страны. А оппозиционные партии голосовали по каким-то внутренним политическим предпочтениям. Если люди воздерживаются, то они хотя бы не возражают. А когда голосуют против, то это конечно деструктивная позиция и ее нужно обосновывать», — прокомментировал Завальный. Политолог Александр Безделов отметил социальный эффект принятия законопроекта, поскольку даже частичное сокращение добычи нефти грозило бы падением уровни жизни населения Югры. «Истощение запасов на нефтяных месторождений приводило бы к снижению экономической активности и самих компаний, и негативно отражалось бы на сотрудниках, вплоть до сокращения их числа. Но теперь ситуация изменилась. Благодаря принятию закона можно рассчитывать на экономическое оживление в отрасли. Причем, не только среди добывающих компаний, но и подрядчиков, которые заняты в их производственных цепочках. В общем, это определенно победа команды губернатора ХМАО Натальи Комаровой», — считает эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Оппозиция в Госдуме пыталась сорвать принятие законопроекта о расширении практики применения налога на добавленный доход в нефтяной отрасли, который крайне важен для предприятий ТЭК в ХМАО. За его разработкой стояли депутаты федерального парламента от Югры и окружное правительство. Об этом свидетельствуют данные о результатах голосования, опубликованные на сайте Госдумы. Фракция «Справедливой России» отказалась принимать законопроект, а депутаты от ЛДПР и КПРФ воздержались при голосовании. Эсер Николай Новичков, представляющий в Госдуме, в том числе и Югру заявил, что партия не видела смысла в поддержке нефтяников. «Мы против любых льгот для предприятий и отраслей, которые себя и так прекрасно чувствуют. Мы исходим из того, что нужно поддерживать сильных, но и о слабых не забывать. Все нормально с точки зрения экономической конъюнктуры и есть смысл повременить с помощью. Нам сейчас нужно поддерживать машиностроение, там сейчас тяжелейшая ситуация», — заявил народный избранник. Один из авторов законопроекта и председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил URA.RU, что категорически не согласен с такой позицией. «Человек, который понимает ситуацию и находится в здравом уме, не мог не проголосовать за законопроект, потому что без него нет будущего в нефтянке и недропользовании, а значит и в экономике страны. А оппозиционные партии голосовали по каким-то внутренним политическим предпочтениям. Если люди воздерживаются, то они хотя бы не возражают. А когда голосуют против, то это конечно деструктивная позиция и ее нужно обосновывать», — прокомментировал Завальный. Политолог Александр Безделов отметил социальный эффект принятия законопроекта, поскольку даже частичное сокращение добычи нефти грозило бы падением уровни жизни населения Югры. «Истощение запасов на нефтяных месторождений приводило бы к снижению экономической активности и самих компаний, и негативно отражалось бы на сотрудниках, вплоть до сокращения их числа. Но теперь ситуация изменилась. Благодаря принятию закона можно рассчитывать на экономическое оживление в отрасли. Причем, не только среди добывающих компаний, но и подрядчиков, которые заняты в их производственных цепочках. В общем, это определенно победа команды губернатора ХМАО Натальи Комаровой», — считает эксперт.