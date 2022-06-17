Шквал принесет в Челябинскую область крупный град и ливни

Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области на 17 и 18 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Резкое ухудшение погоды ожидает Челябинскую область 17 и 18 июня. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«В ближайший час и до конца суток 17 июня, ночью и днем 18 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни и крупный град. Также синоптики предупредили о шквалистом усилении ветра до 25 метров в секунду», — говорится в распространенном ЕДДС штормовом предупреждении.

Первый удар непогоды пришелся на Челябинск. Сильнейший дождь с градом обрушился на столицу Южного Урала, за несколько минут подтопив центр города. Так, потоки воды, текущей по улице Цвиллинга, поднимались выше щиколоток пешеходов. Дожди и грозы, по прогнозу синоптиков, затянутся и на воскресенье, 19 июня. При этом в регионе будет стоять жара выше 30 градусов.