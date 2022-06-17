Свердловская область попала в топ-5 по тратам на экологию

18 июня 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

На охрану окружающей среды в Свердловской области потратили больше 40 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области в 2021 году потратили на охрану окружающей среды 42,6 млрд рублей. Регион оказался на пятом месте экологического рейтинга, сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Российские предприятия в 2021 году потратили на охрану окружающей среды около 1 трлн рублей. По сравнению с 2020 годом эта сумма выросла на рекордные 151 млрд рублей или на 18%. В нее входят текущие расходы на защиту природы от негативного промышленного воздействия (689,2 млрд рублей), а также инвестиции в строительство и модернизацию природоохранной инфраструктуры (299,4 млрд рублей)», — говорится в сообщении аналитиков. Первые в рейтинге предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа — они вложили в защиту окружающей среды 81,1 млрд рублей. На втором месте Красноярский край (66,6 млрд рублей), затем идут Москва (58,2 млрд рублей), Московская область (56,4 млрд рублей) и на пятом месте Свердловская область (42,6 млрд рублей). Ранее URA.RU сообщало, что экологический проект из Екатеринбурга получил премию ВЭБа. Проект по созданию полигона ТКО в Екатеринбурге стал лауреатом конкурса Национального центра ГЧП (группа ВЭБ.РФ) на присуждение премий в сфере развития инфраструктуры «РОСИНФРА» по итогам 2021 года. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области в 2021 году потратили на охрану окружающей среды 42,6 млрд рублей. Регион оказался на пятом месте экологического рейтинга, сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Российские предприятия в 2021 году потратили на охрану окружающей среды около 1 трлн рублей. По сравнению с 2020 годом эта сумма выросла на рекордные 151 млрд рублей или на 18%. В нее входят текущие расходы на защиту природы от негативного промышленного воздействия (689,2 млрд рублей), а также инвестиции в строительство и модернизацию природоохранной инфраструктуры (299,4 млрд рублей)», — говорится в сообщении аналитиков. Первые в рейтинге предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа — они вложили в защиту окружающей среды 81,1 млрд рублей. На втором месте Красноярский край (66,6 млрд рублей), затем идут Москва (58,2 млрд рублей), Московская область (56,4 млрд рублей) и на пятом месте Свердловская область (42,6 млрд рублей). Ранее URA.RU сообщало, что экологический проект из Екатеринбурга получил премию ВЭБа. Проект по созданию полигона ТКО в Екатеринбурге стал лауреатом конкурса Национального центра ГЧП (группа ВЭБ.РФ) на присуждение премий в сфере развития инфраструктуры «РОСИНФРА» по итогам 2021 года.