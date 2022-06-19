19 июня 2022
18 июня 2022

Челябинца обвинили в нападении на садовода и попытке его сжечь

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Дело мужчины передали в суд Фото:

В Тракторозаводский районный суд Челябинска направлено уголовное дело жителя Сосновского района, обвиняемого в разбое, поджоге и покушении на убийство. Он пытался заживо сжечь мужчину, рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

«Обвиняемый вместе со знакомым, будучи пьяными, на территории СНТ стали высказывать претензии ранее не знакомому мужчине о том, что его сын должен им денег. Потерпевший пригласил обвиняемого и его друга в садовый дом, там его избили и забрали у него имущество на 200 тыс. рублей. Затем обвиняемый поджег вещи в доме, где оставался без сознания потерпевший», — рассказали в пресс-центре.

Пострадавший мужчина вовремя пришел в себя, вышел из дома и смог потушить пожар. Что стало со вторым соучастником — не уточняется.

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В Тракторозаводский районный суд Челябинска направлено уголовное дело жителя Сосновского района, обвиняемого в разбое, поджоге и покушении на убийство. Он пытался заживо сжечь мужчину, рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области. «Обвиняемый вместе со знакомым, будучи пьяными, на территории СНТ стали высказывать претензии ранее не знакомому мужчине о том, что его сын должен им денег. Потерпевший пригласил обвиняемого и его друга в садовый дом, там его избили и забрали у него имущество на 200 тыс. рублей. Затем обвиняемый поджег вещи в доме, где оставался без сознания потерпевший», — рассказали в пресс-центре. Пострадавший мужчина вовремя пришел в себя, вышел из дома и смог потушить пожар. Что стало со вторым соучастником — не уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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