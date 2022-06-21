Полицейские отобрали у пермяка автомобиль после ДТП

Инспекторы ГИБДД около часа гнались за нарушителем (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Куеда Пермского края приставы конфисковали автомобиль местного жителя. Именно на нем мужчина наехал на инспектора ГИБДД, сообщает служба судебных приставов.

«Около часа правоохранители преследовали лихача, который ловко уходил от погони. Чтобы его остановить, пришлось стрелять по колесам машины. Но даже после остановки гражданин отказывался покидать свой автомобиль LADA GRANTA», — рассказывают приставы. Когда дорожный инспектор открыл водительскую дверь, мужчина нажал на газ, и полицейский упал. В результате страж порядка получил сотрясение мозга и перелом носа, а нарушитель — статью.

Суд признал мужчину виновным по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и конфискации автомобиля. Что и сделали приставы, несмотря на то, что по документам машина была зарегистрирован на супругу нарушителя.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми, скрываясь от сотрудников полиции, водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в столб. В результате ДТП водитель 1974 года рождения получил травмы.