Женщине из Сургута не дали избить мужа, но досталось полицейскому

23 июня 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

За четыре удара полицейскому женщине грозит пять лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пьяная жительница Сургута напала на полицейского в городском отделе полиции, куда ее забрали силовики после начавшейся драки с мужем. Об этом URA.RU сообщили в Следственном управлении Следственного комитета ХМАО. «Находясь в помещении отдела полиции Сургута, куда была доставлена для разбирательства по сообщению о семейном конфликте, из мести за доставление в отдел полиции и исполнение сотрудниками полиции своих должностных обязанностей, нанесла не менее 4 ударов руками в область головы и других частей тела инспектору патрульно-постовой службы», — рассказали в ведомстве. За совершенное женщина может лишиться свободы на пять лет. До суда подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. О состоянии ее мужа, который и пожаловался в полицию на агрессивную жену, официально не сообщается. Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Свердловской области подозревают в нападении на полицейского. Так она хотела отомстить сотрудникам полиции за то, что они сняли ее с поезда. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Пьяная жительница Сургута напала на полицейского в городском отделе полиции, куда ее забрали силовики после начавшейся драки с мужем. Об этом URA.RU сообщили в Следственном управлении Следственного комитета ХМАО. «Находясь в помещении отдела полиции Сургута, куда была доставлена для разбирательства по сообщению о семейном конфликте, из мести за доставление в отдел полиции и исполнение сотрудниками полиции своих должностных обязанностей, нанесла не менее 4 ударов руками в область головы и других частей тела инспектору патрульно-постовой службы», — рассказали в ведомстве. За совершенное женщина может лишиться свободы на пять лет. До суда подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. О состоянии ее мужа, который и пожаловался в полицию на агрессивную жену, официально не сообщается. Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Свердловской области подозревают в нападении на полицейского. Так она хотела отомстить сотрудникам полиции за то, что они сняли ее с поезда.