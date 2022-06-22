22 июня 2022

Женщине из Сургута не дали избить мужа, но досталось полицейскому

© Служба новостей «URA.RU»
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За четыре удара полицейскому женщине грозит пять лет Фото:

Пьяная жительница Сургута напала на полицейского в городском отделе полиции, куда ее забрали силовики после начавшейся драки с мужем. Об этом URA.RU сообщили в Следственном управлении Следственного комитета ХМАО.

«Находясь в помещении отдела полиции Сургута, куда была доставлена для разбирательства по сообщению о семейном конфликте, из мести за доставление в отдел полиции и исполнение сотрудниками полиции своих должностных обязанностей, нанесла не менее 4 ударов руками в область головы и других частей тела инспектору патрульно-постовой службы», — рассказали в ведомстве.

За совершенное женщина может лишиться свободы на пять лет. До суда подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. О состоянии ее мужа, который и пожаловался в полицию на агрессивную жену, официально не сообщается.

Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Свердловской области подозревают в нападении на полицейского. Так она хотела отомстить сотрудникам полиции за то, что они сняли ее с поезда.

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Пьяная жительница Сургута напала на полицейского в городском отделе полиции, куда ее забрали силовики после начавшейся драки с мужем. Об этом URA.RU сообщили в Следственном управлении Следственного комитета ХМАО. «Находясь в помещении отдела полиции Сургута, куда была доставлена для разбирательства по сообщению о семейном конфликте, из мести за доставление в отдел полиции и исполнение сотрудниками полиции своих должностных обязанностей, нанесла не менее 4 ударов руками в область головы и других частей тела инспектору патрульно-постовой службы», — рассказали в ведомстве. За совершенное женщина может лишиться свободы на пять лет. До суда подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. О состоянии ее мужа, который и пожаловался в полицию на агрессивную жену, официально не сообщается. Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Свердловской области подозревают в нападении на полицейского. Так она хотела отомстить сотрудникам полиции за то, что они сняли ее с поезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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