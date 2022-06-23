Отшельница Агафья Лыкова попросила Путина ее навестить

23 июня 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Таежная отшельница пригласила президента Путина в гости, сообщил митрополит Фото: Владимир Андреев © URA.RU Известная отшельница Агафья Лыкова из тайги направила президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой навестить ее. Об этом сообщил предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий. «Совсем недавно у нее были, дом освятили, который построили. <…> Она очень радушно нас принимает, молится о нас, вот даже ожидает приезд президента. Она за него молится, даже письмо ему написала — может, получится [приехать]», — рассказал митрополит в интервью ТАСС. Агафья Лыкова является единственной оставшейся в живых представительницей семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Лыковы жили в полной изоляции с 1937 года, передает «Царьград». Позже сибирская отшельница въехала в новый дом, построенный при поддержке бизнесмена Олега Дерипаски. В сентябре того же года на территории заповедника в Хакасии, где живет отшельница, начался пожар, передает NEWS.ru . Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Известная отшельница Агафья Лыкова из тайги направила президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой навестить ее. Об этом сообщил предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий. «Совсем недавно у нее были, дом освятили, который построили. <…> Она очень радушно нас принимает, молится о нас, вот даже ожидает приезд президента. Она за него молится, даже письмо ему написала — может, получится [приехать]», — рассказал митрополит в интервью ТАСС. Агафья Лыкова является единственной оставшейся в живых представительницей семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Лыковы жили в полной изоляции с 1937 года, передает «Царьград». Позже сибирская отшельница въехала в новый дом, построенный при поддержке бизнесмена Олега Дерипаски. В сентябре того же года на территории заповедника в Хакасии, где живет отшельница, начался пожар, передает NEWS.ru.