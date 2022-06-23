23 июня 2022

Челябинских коммунальщиков наказали за разрушающиеся дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., розетка, коммуналка, жкх, проводка, выключатель
В домах течет кровля и разрушаются подъезды Фото:

В городе Касли управляющие компании привлечены к административной ответственности за ненадлежащее содержание многоквартирных домов, у которых повреждена кровля и подъезды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«В трех домах, обслуживаемых МУП „Город“, протекает кровля. В двух домах поселка Береговой, которые находятся под управлением ООО УК „Каскад“, выявлено разрушение бетонного слоя козырьков подъездов, еще в двух домах выявлено надлежащее техническое состояние крыш», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

По результатам проверки городским прокурором в отношении директора МУП «Город» и управляющей компании «Каскад» возбуждены дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»). Госжилинспекция Челябинской области оштрафовала директора МУПа на 25 тыс. рублей, а компанию «Каскад» — 125 тыс. рублей.

Кровля нескольких домов протекает
Козырьки подъездов опасны для жильцов

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В городе Касли управляющие компании привлечены к административной ответственности за ненадлежащее содержание многоквартирных домов, у которых повреждена кровля и подъезды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «В трех домах, обслуживаемых МУП „Город“, протекает кровля. В двух домах поселка Береговой, которые находятся под управлением ООО УК „Каскад“, выявлено разрушение бетонного слоя козырьков подъездов, еще в двух домах выявлено надлежащее техническое состояние крыш», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. По результатам проверки городским прокурором в отношении директора МУП «Город» и управляющей компании «Каскад» возбуждены дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»). Госжилинспекция Челябинской области оштрафовала директора МУПа на 25 тыс. рублей, а компанию «Каскад» — 125 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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