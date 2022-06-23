В домах течет кровля и разрушаются подъезды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Касли управляющие компании привлечены к административной ответственности за ненадлежащее содержание многоквартирных домов, у которых повреждена кровля и подъезды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«В трех домах, обслуживаемых МУП „Город“, протекает кровля. В двух домах поселка Береговой, которые находятся под управлением ООО УК „Каскад“, выявлено разрушение бетонного слоя козырьков подъездов, еще в двух домах выявлено надлежащее техническое состояние крыш», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

По результатам проверки городским прокурором в отношении директора МУП «Город» и управляющей компании «Каскад» возбуждены дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»). Госжилинспекция Челябинской области оштрафовала директора МУПа на 25 тыс. рублей, а компанию «Каскад» — 125 тыс. рублей.

Кровля нескольких домов протекает прокуратура Челябинской области

Козырьки подъездов опасны для жильцов прокуратура Челябинской области