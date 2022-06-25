Синоптики пообещали москвичам рекордную жару

В Москве температура поднимется до 33 градусов
В ближайшие дни температура в Москве приблизится к рекорду прошлого года. Об этом заявила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.
«Максимальная температура 27 июня, рекордная именно для этой даты, была установлена в 2021 году, она достигла 33,6 градуса. В этом году мы будем близко к этому рекорду, у нас прогнозируется 31—33 градуса днем по Москве. Это будет пик жары», — сказала Макарова в беседе с РИА «Новости».
Ранее из-за аномально высоких температур в Москве объявили желтый уровень погодной опасности, пишет RT. В Росгидрометцентре заявили об опасности «стихийных бедствий» в столице.
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