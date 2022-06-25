25 июня 2022

Синоптики пообещали москвичам рекордную жару

© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве температура поднимется до 33 градусов Фото:

В ближайшие дни температура в Москве приблизится к рекорду прошлого года. Об этом заявила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

«Максимальная температура 27 июня, рекордная именно для этой даты, была установлена в 2021 году, она достигла 33,6 градуса. В этом году мы будем близко к этому рекорду, у нас прогнозируется 31—33 градуса днем по Москве. Это будет пик жары», — сказала Макарова в беседе с РИА «Новости».

Ранее из-за аномально высоких температур в Москве объявили желтый уровень погодной опасности, пишет RT. В Росгидрометцентре заявили об опасности «стихийных бедствий» в столице.

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В ближайшие дни температура в Москве приблизится к рекорду прошлого года. Об этом заявила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. «Максимальная температура 27 июня, рекордная именно для этой даты, была установлена в 2021 году, она достигла 33,6 градуса. В этом году мы будем близко к этому рекорду, у нас прогнозируется 31—33 градуса днем по Москве. Это будет пик жары», — сказала Макарова в беседе с РИА «Новости». Ранее из-за аномально высоких температур в Москве объявили желтый уровень погодной опасности, пишет RT. В Росгидрометцентре заявили об опасности «стихийных бедствий» в столице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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