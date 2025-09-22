Спецпредставитель РФ высказался о риске нового вторжения США в Афганистан

США вряд ли решатся на новое военное вторжение в Афганистан. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
«Не думаю. Это сильно смахивает на хайп с Гренландией и Канадой», — сказал Кабулов. Он подчеркнул, что любые попытки США вернуть военное присутствие в Афганистане могут обернуться для Вашингтона крайне негативными последствиями.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил афганским властям «плохими» последствиями в случае отказа передать под контроль США авиабазу Баграм — стратегически важный военный объект, ранее использовавшийся американскими войсками. Пресс-секретарь МВД Афганистана Абдул Матин Кани назвал высказывания американского президента «полными ненависти и амбиций».
В ответ на угрозы со стороны США заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Афганистана Таджмир Джавад выступил с аудиообращением. В нем он предупредил, что в случае необходимости афганские власти могут вновь прибегнуть к тактике террористов-смертников для защиты своего режима. Советник главы МИД Афганистана Закир Джалали отметил, что любое иностранное военное присутствие на территории страны является неприемлемым.
