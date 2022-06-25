Агата Муцениеце очистила Тургояк и призвала там не мусорить

Агата Муцениеце (слева) восхитилась красотой Южного Урала Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце, которая посетила Челябинскую область в рамках экологического слета, призвала своих подписчиков не мусорить на озере Тургояк.

«Озеро Тургояк, как же ты прекрасно! Челябинская область не просто удивила такой красотой, а навсегда украла мое сердечко! Да еще и с такой благородной миссией я тут, почистила берег от мусора, не мусорите ребята!», — написала артистка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Экологический слет на Тургояке прошел 25 июня в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и всероссийской экологической акции «Вода России». Порядка 1,7 тыс. волонтеров прошли 17 километров береговой линии, очистив ее от мусора.

Актриса вместе с волонтерами очистила берег Тургояка от мусора Страница Agata Muceniece в соцсети «ВКонтакте»