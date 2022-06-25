25 июня 2022
24 июня 2022

Агата Муцениеце очистила Тургояк и призвала там не мусорить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьера фильма «Тобол». Пермь, муцениеце агата
Агата Муцениеце (слева) восхитилась красотой Южного Урала Фото:

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце, которая посетила Челябинскую область в рамках экологического слета, призвала своих подписчиков не мусорить на озере Тургояк.

«Озеро Тургояк, как же ты прекрасно! Челябинская область не просто удивила такой красотой, а навсегда украла мое сердечко! Да еще и с такой благородной миссией я тут, почистила берег от мусора, не мусорите ребята!», — написала артистка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Экологический слет на Тургояке прошел 25 июня в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и всероссийской экологической акции «Вода России». Порядка 1,7 тыс. волонтеров прошли 17 километров береговой линии, очистив ее от мусора.

Актриса вместе с волонтерами очистила берег Тургояка от мусора

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце, которая посетила Челябинскую область в рамках экологического слета, призвала своих подписчиков не мусорить на озере Тургояк. «Озеро Тургояк, как же ты прекрасно! Челябинская область не просто удивила такой красотой, а навсегда украла мое сердечко! Да еще и с такой благородной миссией я тут, почистила берег от мусора, не мусорите ребята!», — написала артистка на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Экологический слет на Тургояке прошел 25 июня в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и всероссийской экологической акции «Вода России». Порядка 1,7 тыс. волонтеров прошли 17 километров береговой линии, очистив ее от мусора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...