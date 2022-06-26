Власти Перми снесут незаконное кафе

27 июня 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Демонтированный объект временно будет храниться по адресу ул. Волочаевская, 32 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин распорядился о сносе незаконного кафе в парке отдыха «Балатово». Соответствующий документ размещен на сайте городской мэрии. «Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению. Адрес: Ул. Гатчинская, 17 А; Тип: летнее кафе», — говорится в документе. Также сносу подлежат лоток, киоск и палатка, находящиеся там же. В соответствии с картами Google maps и 2ГИС, по данному адресу располагается кафе «Сундук». За демонтаж постройки ответственный — МКУ «Содержание муниципального имущества». Временно снесенное кафе будет храниться по адресу ул. Волочаевская, 32. Ранее пермские власти заявляли, что намерены избавить город от незаконных построек. В их число входят летние кафе, палатки, павильоны, киоски, палатки и гаражи. За 2022 год уже выявлены десятки незаконно установленных объектов, которые будут демонтировать. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин распорядился о сносе незаконного кафе в парке отдыха «Балатово». Соответствующий документ размещен на сайте городской мэрии. «Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению. Адрес: Ул. Гатчинская, 17 А; Тип: летнее кафе», — говорится в документе. Также сносу подлежат лоток, киоск и палатка, находящиеся там же. В соответствии с картами Google maps и 2ГИС, по данному адресу располагается кафе «Сундук». За демонтаж постройки ответственный — МКУ «Содержание муниципального имущества». Временно снесенное кафе будет храниться по адресу ул. Волочаевская, 32. Ранее пермские власти заявляли, что намерены избавить город от незаконных построек. В их число входят летние кафе, палатки, павильоны, киоски, палатки и гаражи. За 2022 год уже выявлены десятки незаконно установленных объектов, которые будут демонтировать.