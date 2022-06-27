Суд продлил арест баскетболистке УГМК Бриттни Грайнер

28 июня 2022 в 07:25 Размер текста - 17 +

Слушание дела Бриттни Грайнер пройдет первого июля в Москве (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд продлил арест американской баскетболистке УГМК (Екатеринбург) Бриттни Грайнер, задержанной за контрабанду наркотиков в московском аэропорту Шереметьево, до конца года. Об этом сообщает интернет-издание MSK1.RU, ссылаясь на пресс-службу Химкинского городского суда. «Грайнер проведет в СИЗО еще полгода. Такое решение приняла судья в ходе предварительного слушания о продлении ареста спортсменки», — рассказали журналисты. Слушание дела Бриттни Грайнер пройдет первого июля в Химкинском городском суде. Спортсменку задержали в Шереметьево пятого июня, сотрудники таможенной службы нашли в багаже баскетболистки наркотические вещества. Против нее завели уголовное дело по статье о контрабанде, американке грозит до десяти лет лишения свободы. Бритни Грайнер с 2015-го года выступает за екатеринбургский БК «УГМК». Слушание дела Бриттни Грайнер пройдет первого июля в Москве Скрин с сайта Химкинского городского суда Ранее URA.RU сообщало, что супруга Бритни Грайнер обращалась к Байдену с просьбой вернуть баскетболистку в США. «Заключить сделку» по Грайнер Байдена заставляли общественные организации США. Фанаты спортсменки придумали план для ее освобождения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложницей. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что освобождение из-под стражи американской спортсменки является приоритетом. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Суд продлил арест американской баскетболистке УГМК (Екатеринбург) Бриттни Грайнер, задержанной за контрабанду наркотиков в московском аэропорту Шереметьево, до конца года. Об этом сообщает интернет-издание MSK1.RU, ссылаясь на пресс-службу Химкинского городского суда. «Грайнер проведет в СИЗО еще полгода. Такое решение приняла судья в ходе предварительного слушания о продлении ареста спортсменки», — рассказали журналисты. Слушание дела Бриттни Грайнер пройдет первого июля в Химкинском городском суде. Спортсменку задержали в Шереметьево пятого июня, сотрудники таможенной службы нашли в багаже баскетболистки наркотические вещества. Против нее завели уголовное дело по статье о контрабанде, американке грозит до десяти лет лишения свободы. Бритни Грайнер с 2015-го года выступает за екатеринбургский БК «УГМК». Ранее URA.RU сообщало, что супруга Бритни Грайнер обращалась к Байдену с просьбой вернуть баскетболистку в США. «Заключить сделку» по Грайнер Байдена заставляли общественные организации США. Фанаты спортсменки придумали план для ее освобождения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложницей. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что освобождение из-под стражи американской спортсменки является приоритетом.