Блинкен: освобождение баскетболистки УГМК в приоритете для США

27 июня 2022 в 03:06 Размер текста - 17 +

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что освобождение из-под стражи американской баскетболистки УГМК Бритни Грайнер, задержанной за контрабанду наркотиков в московском аэропорту «Шереметьево», является приоритетом. Об этом сообщает интернет-издание Politico (США) на официальном сайте. «Я не могу подробно рассказать о том, что мы делаем для освобождения звездной баскетболистки Бритни Грайнер из России. Могу лишь сказать, что это является для нас абсолютным приоритетом», — сказал Блинкен. Спортсменку задержали в «Шереметьево» пятого июня, сотрудники таможенной службы нашли в багаже баскетболистки наркотические вещества. Против нее завели уголовное дело по статье о контрабанде, американке грозит до десяти лет лишения свободы. Бритни Грайнер с 2015-го года выступает за екатеринбургский БК «УГМК». Ранее URA.RU сообщало, что супруга Бритни Грайнер обращалась к Байдену с просьбой вернуть баскетболистку в США. «Заключить сделку» по Грайнер Байдена заставляли общественные организации США. Фанаты спортсменки придумали план для ее освобождения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грайнер является фигурантом уголовного дела, а не заложницей.