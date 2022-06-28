Челябинские заводы получат деньги на научные разработки

17 предприятий региона уже подали заявки (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприятиям Челябинской области выделили 145 млн рублей на научно-исследовательские разработки. Как сообщили в Фонде развития промышленности региона (ФРП), об этом было заявлено на заседании Общественного совета при минпроме в рамках реализации программ по импортозамещению.

«Совместно с региональным ФРП запущена новая финансовая программа по возмещению затрат по проведенным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. На эти цели из областного бюджета выделено 145 млн рублей. На сегодняшний день в работе находятся 17 заявок на общую сумму более 131 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ФРП региона.

Глава регионального минпрома Павел Рыжий отметил, что с начала года правительство области выделило порядка 1 млрд рублей на адресную помощь производственному комплексу региона. У минпрома в работе сейчас семь программ. По одним уже идут конкурсы, по другим они будут запущены в июле и августе.

Эти меры поддержки позволяют областным предприятиям не отказываться от ранее запланированных инвестиционных проектов и наращивать выпуск востребованной импортозамещающей продукции. Также на Совете обсудили взаимодействие со Свердловской областью, Татарстаном и рядом других субъектов страны.

Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.

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