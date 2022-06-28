Жители деревни в ХМАО требуют у власти дорогу, чтобы снизить цены

29 июня 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

По словам жителей Березово, будь в поселок дорога, цены в местных магазинах были бы значительно ниже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселка Березово (ХМАО) требуют у властей региона построить им дорогу в соседние населенные пункты. Местные считают, что это решило бы проблему высоких цен в магазинах, которая существует из-за труднодоступности поселка. Просьбу опубликовали в соцсети «ВКонтакте». «Построили бы уже дорогу до Березово, и цены бы снизились. За паром такие суммы выкладывают», — написала жительница поселка Березово Анастасия Сафронова. Обсуждение проблемы высоких цен в поселке развернулось в комментариях под постом на странице югорского депутата Антона Пантина. Сейчас добраться из Березово в другие населенные пункты можно только по воздуху или на пассажирском катере «Метеор». Продукты в поселок доставляют на пароме, за который нужно отдельно платить. «Мы прошлогодние цены оставили, потому что народ богаче не стал — 12-17 тысяч стоит перевозка легковых, а грузовики — в зависимости от длины занимаемого места», — пояснил корреспонденту URA.RU представитель компании-перевозчика ООО «Лана» Александр Байков. На комментарий по поводу строительства дороги жительнице под постом ответили представители департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО. «Строительство автодорог „Приобье — Игрим“ (145 км) и „Игрим —Березово“ (109 км) предусмотрено, по объектам разработана проектная документация. Но из-за значительной капиталоемкости этих проектов их реализация возможна только после 2030 года. Поскольку сейчас приоритетное направление средств регионального дорожного фонда на ближайшую перспективу — на строительство второго моста через Обь в районе Сургута», — отметили в ведомстве. Проблема высоких цен на продукты в поселке Березово обсуждается общественностью не первый раз. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратуре удалось пресечь завышение цен на продукты питания в магазинах поселка. Предприниматели завышали предельные розничные надбавки на молочную продукцию (87%), морковь (17%), картофель (11%) и лук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жители поселка Березово (ХМАО) требуют у властей региона построить им дорогу в соседние населенные пункты. Местные считают, что это решило бы проблему высоких цен в магазинах, которая существует из-за труднодоступности поселка. Просьбу опубликовали в соцсети «ВКонтакте». «Построили бы уже дорогу до Березово, и цены бы снизились. За паром такие суммы выкладывают», — написала жительница поселка Березово Анастасия Сафронова. Обсуждение проблемы высоких цен в поселке развернулось в комментариях под постом на странице югорского депутата Антона Пантина. Сейчас добраться из Березово в другие населенные пункты можно только по воздуху или на пассажирском катере «Метеор». Продукты в поселок доставляют на пароме, за который нужно отдельно платить. «Мы прошлогодние цены оставили, потому что народ богаче не стал — 12-17 тысяч стоит перевозка легковых, а грузовики — в зависимости от длины занимаемого места», — пояснил корреспонденту URA.RU представитель компании-перевозчика ООО «Лана» Александр Байков. На комментарий по поводу строительства дороги жительнице под постом ответили представители департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО. «Строительство автодорог „Приобье — Игрим“ (145 км) и „Игрим —Березово“ (109 км) предусмотрено, по объектам разработана проектная документация. Но из-за значительной капиталоемкости этих проектов их реализация возможна только после 2030 года. Поскольку сейчас приоритетное направление средств регионального дорожного фонда на ближайшую перспективу — на строительство второго моста через Обь в районе Сургута», — отметили в ведомстве. Проблема высоких цен на продукты в поселке Березово обсуждается общественностью не первый раз. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратуре удалось пресечь завышение цен на продукты питания в магазинах поселка. Предприниматели завышали предельные розничные надбавки на молочную продукцию (87%), морковь (17%), картофель (11%) и лук.