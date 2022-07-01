Монеточка раскрыла «постыдную» переписку в соцсетях. Скрин

02 июля 2022 в 07:07 Размер текста - 17 +

У Монеточки есть постыдная переписка с Леди Гагой, но она отказалась ее показывать (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певица из Екатеринбурга Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) показала свою «постыдную и безответную» переписку в соцсети с французским производителем макарон. Этим она поделилась с подписчиками в личном telegram-канале. «Вот вам еще мои постыдные переписки в директе. Также есть подобная безответная переписка с Леди Гагой, но показать ее вам я пока не готова», — написала Монеточка. Певица обратилась к производителю для того, чтобы тот доставил ей макароны. «Можете ли вы доставить свои макароны в Вильнюс? Могу заплатить любые деньги! Я беременна и думаю только о ваших макаронах. Я искала поезд до Парижа, так как не могу лететь самолетом во время беременности, но у меня нет возможности приехать к вам из Литвы. Вы можете доставить хотя бы одну коробку?» — написала Монеточка. Также исполнительница написала, что следит за сообщениями от своих подписчиков, но не принимает запросы на переписку. «Я часто подглядываю в direct (Instagram, деятельность запрещена в РФ), но не отвечаю и не принимаю запрос на переписку. Есть люди, которые не догадываются об этом, и используют чат со мной как личный дневник, пишут свои мысли. За этим очень интересно наблюдать», — закончила певица. Maison Laduree — французская кондитерская, один из самых известных в мире производителей макарон. Компания основана в 1862-м году. Штаб-квартира находится в Марк-ан-Барель, Франция. Скрины постов Монеточки в telegram Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Певица из Екатеринбурга Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) показала свою «постыдную и безответную» переписку в соцсети с французским производителем макарон. Этим она поделилась с подписчиками в личном telegram-канале. «Вот вам еще мои постыдные переписки в директе. Также есть подобная безответная переписка с Леди Гагой, но показать ее вам я пока не готова», — написала Монеточка. Певица обратилась к производителю для того, чтобы тот доставил ей макароны. «Можете ли вы доставить свои макароны в Вильнюс? Могу заплатить любые деньги! Я беременна и думаю только о ваших макаронах. Я искала поезд до Парижа, так как не могу лететь самолетом во время беременности, но у меня нет возможности приехать к вам из Литвы. Вы можете доставить хотя бы одну коробку?» — написала Монеточка. Также исполнительница написала, что следит за сообщениями от своих подписчиков, но не принимает запросы на переписку. «Я часто подглядываю в direct (Instagram, деятельность запрещена в РФ), но не отвечаю и не принимаю запрос на переписку. Есть люди, которые не догадываются об этом, и используют чат со мной как личный дневник, пишут свои мысли. За этим очень интересно наблюдать», — закончила певица. Maison Laduree — французская кондитерская, один из самых известных в мире производителей макарон. Компания основана в 1862-м году. Штаб-квартира находится в Марк-ан-Барель, Франция.