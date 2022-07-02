02 июля 2022

Куйвашев решил проблемы инвалида, беспокоившие его четыре года. Скрины, фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николай Шульгинов и Евгений Куйвашев на пресс-подходе. Екатеринбург , куйвашев евгений
Губернатор поспособствовал тому, чтобы для инвалида сделали пандус в доме Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев помог 35-летнему инвалиду Ивану Зимину из Дегтярска (Свердловская область), который четыре года просил местных чиновников отремонтировать тротуар и сделать пандус в доме по улице Литвинова, 6. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале.

«Писал про Ивана Зимина, который четыре года просит местных чиновников сделать ему пандус. Пришли хорошие новости — пандус готов. До этого УК „Ремстройкомплекс“ отремонтировала тротуар», — говорится в сообщении. Губернатор отметил, что для инвалида — это жизненно необходимые условия.

Также Куйвашев обратился к главам муниципалитетов. «Обращаю внимания глав муниципалитетов, что комфортная среда для передвижения для инвалидов — это критическая необходимость, игнорировать такие просьбы неприемлемо. Тем более годами», — пояснил губернатор.

Иван Зимин — инвалид первой группы, передвигается на коляске. Он обратился в приемную губернатора Свердловской области, чтобы тот решил проблемы плохой дороги у дома и отсутствия пандуса. Местные власти предлагали вместо пандуса прибить возле подъезда доску. Куйвашев на это отреагировал так: «Коллеги из муниципалитетов, давайте избегать таких решений, наша задача все-таки — заботиться о жителях, а не отмахиваться от них».

Пандус в доме
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев помог 35-летнему инвалиду Ивану Зимину из Дегтярска (Свердловская область), который четыре года просил местных чиновников отремонтировать тротуар и сделать пандус в доме по улице Литвинова, 6. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале. «Писал про Ивана Зимина, который четыре года просит местных чиновников сделать ему пандус. Пришли хорошие новости — пандус готов. До этого УК „Ремстройкомплекс“ отремонтировала тротуар», — говорится в сообщении. Губернатор отметил, что для инвалида — это жизненно необходимые условия. Также Куйвашев обратился к главам муниципалитетов. «Обращаю внимания глав муниципалитетов, что комфортная среда для передвижения для инвалидов — это критическая необходимость, игнорировать такие просьбы неприемлемо. Тем более годами», — пояснил губернатор. Иван Зимин — инвалид первой группы, передвигается на коляске. Он обратился в приемную губернатора Свердловской области, чтобы тот решил проблемы плохой дороги у дома и отсутствия пандуса. Местные власти предлагали вместо пандуса прибить возле подъезда доску. Куйвашев на это отреагировал так: «Коллеги из муниципалитетов, давайте избегать таких решений, наша задача все-таки — заботиться о жителях, а не отмахиваться от них».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...