Куйвашев решил проблемы инвалида, беспокоившие его четыре года. Скрины, фото

03 июля 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Губернатор поспособствовал тому, чтобы для инвалида сделали пандус в доме Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев помог 35-летнему инвалиду Ивану Зимину из Дегтярска (Свердловская область), который четыре года просил местных чиновников отремонтировать тротуар и сделать пандус в доме по улице Литвинова, 6. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале. «Писал про Ивана Зимина, который четыре года просит местных чиновников сделать ему пандус. Пришли хорошие новости — пандус готов. До этого УК „Ремстройкомплекс“ отремонтировала тротуар», — говорится в сообщении. Губернатор отметил, что для инвалида — это жизненно необходимые условия. Также Куйвашев обратился к главам муниципалитетов. «Обращаю внимания глав муниципалитетов, что комфортная среда для передвижения для инвалидов — это критическая необходимость, игнорировать такие просьбы неприемлемо. Тем более годами», — пояснил губернатор. Иван Зимин — инвалид первой группы, передвигается на коляске. Он обратился в приемную губернатора Свердловской области, чтобы тот решил проблемы плохой дороги у дома и отсутствия пандуса. Местные власти предлагали вместо пандуса прибить возле подъезда доску. Куйвашев на это отреагировал так: «Коллеги из муниципалитетов, давайте избегать таких решений, наша задача все-таки — заботиться о жителях, а не отмахиваться от них». Пандус в доме Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева Скрины постов из telegram-канала Евгения Куйвашева Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев помог 35-летнему инвалиду Ивану Зимину из Дегтярска (Свердловская область), который четыре года просил местных чиновников отремонтировать тротуар и сделать пандус в доме по улице Литвинова, 6. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале. «Писал про Ивана Зимина, который четыре года просит местных чиновников сделать ему пандус. Пришли хорошие новости — пандус готов. До этого УК „Ремстройкомплекс“ отремонтировала тротуар», — говорится в сообщении. Губернатор отметил, что для инвалида — это жизненно необходимые условия. Также Куйвашев обратился к главам муниципалитетов. «Обращаю внимания глав муниципалитетов, что комфортная среда для передвижения для инвалидов — это критическая необходимость, игнорировать такие просьбы неприемлемо. Тем более годами», — пояснил губернатор. Иван Зимин — инвалид первой группы, передвигается на коляске. Он обратился в приемную губернатора Свердловской области, чтобы тот решил проблемы плохой дороги у дома и отсутствия пандуса. Местные власти предлагали вместо пандуса прибить возле подъезда доску. Куйвашев на это отреагировал так: «Коллеги из муниципалитетов, давайте избегать таких решений, наша задача все-таки — заботиться о жителях, а не отмахиваться от них».