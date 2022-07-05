Сотрудники не получают зарплату уже несколько месяцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудники тугулымского МУП «Автоперевозки» (Свердловская область) с марта 2022 года не получают заработную плату. Местная прокуратура потребовала выплатить работникам зарплаты, но этому попрепятствовал процесс банкротства предприятия. Об этом URA.RU рассказали сотрудники МУПа.

«Зарплату мы не получаем с марта. Сейчас, когда заинтересовалась прокуратура, некоторым сотрудникам зарплата пришла, а большинство деньги не получили. Первым делом предприятие выплачивает деловые задолженности, а вторым — зарплаты сотрудникам», — сообщил сотрудник МУПа корреспонденту URA.RU, пожелав сохранить анонимность.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области корреспонденту URA.RU пояснили, что платежи по зарплатам не провел банк, так как предприятие находится на стадии банкротства. «Денежные средства, достаточные для погашения задолженности по выплате зарплат поступили на счет предприятия. На перечисление денег необходимо определенное время, ввиду закона о несостоятельности предприятия, поскольку речь идет о предприятии-банкроте», — уточнили в ведомстве.

Ранее к решению возникшей проблемы подключился депутат Госдумы Максим Иванов. Он заявил, что неизвестно, куда ушли деньги, выделенные на ремонт автобусов. «Ответ на эти и другие вопросы местному перевозчику поможет найти прокуратура. Раз сам не может», — отметил депутат.

Жители Тугулыма уже обращались к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой помочь с восстановлением автобусного сообщения между поселками и вывести компанию из банкротства. Прокуратура Тугулымского района организовала проверку о ненадлежащем транспортном обслуживании населения в городском округе, а также о частичной невыплате зарплаты.

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