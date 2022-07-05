05 июля 2022

В свердловских школах и интернатах нашли опасные продукты. Их производит известное предприятие

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Клипарт. Магнитогорск, продукты, напиток, молочная продукция, кумыс, еда
Качество продуктов не соответствовало нормам (архивное фото) Фото:

В социально-значимых учреждениях Свердловской области обнаружена фальсифицированная молочная продукция. Ее производителем является «Косулинское многопрофильное предприятие», говорится в сообщении регионального управления Россельхознадзора.

Так, пробы были взяты в одной из екатеринбургских школ, в социально-реабилитационном центре для подростков и в пансионате для престарелых и инвалидов в Екатеринбурге. Производителем всех отобранных продуктов является предприятие из Косулино.

«В пяти пробах выявлено несоответствие нормы физико-химических показателей (массовая доля белка и массовая доля жира), в одной пробе — несоответствие микробиологических показателей (дрожжи) и в одной пробе — показателей качества (β-ситостерин, кампестерин, стигмастерин)», — сказано в пресс-релизе.

Производителю было отправлено предупреждение, также информацию о фальсификации отправили в прокуратуру и в школу и интернаты, где подозрительной молочной продукцией кормили стариков и детей. Как сообщили URA.RU в управлении регионального Россельхознадзора, некоторые учреждения разорвали контракты с поставщиком.

Ранее в Свердловской области были выявлены фальсифицированные плавленый и «Голландский» сыры. Их специалисты обнаружили в магазинах региона.

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В социально-значимых учреждениях Свердловской области обнаружена фальсифицированная молочная продукция. Ее производителем является «Косулинское многопрофильное предприятие», говорится в сообщении регионального управления Россельхознадзора. Так, пробы были взяты в одной из екатеринбургских школ, в социально-реабилитационном центре для подростков и в пансионате для престарелых и инвалидов в Екатеринбурге. Производителем всех отобранных продуктов является предприятие из Косулино. «В пяти пробах выявлено несоответствие нормы физико-химических показателей (массовая доля белка и массовая доля жира), в одной пробе — несоответствие микробиологических показателей (дрожжи) и в одной пробе — показателей качества (β-ситостерин, кампестерин, стигмастерин)», — сказано в пресс-релизе. Производителю было отправлено предупреждение, также информацию о фальсификации отправили в прокуратуру и в школу и интернаты, где подозрительной молочной продукцией кормили стариков и детей. Как сообщили URA.RU в управлении регионального Россельхознадзора, некоторые учреждения разорвали контракты с поставщиком. Ранее в Свердловской области были выявлены фальсифицированные плавленый и «Голландский» сыры. Их специалисты обнаружили в магазинах региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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