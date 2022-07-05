В свердловских школах и интернатах нашли опасные продукты. Их производит известное предприятие

06 июля 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Качество продуктов не соответствовало нормам (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В социально-значимых учреждениях Свердловской области обнаружена фальсифицированная молочная продукция. Ее производителем является «Косулинское многопрофильное предприятие», говорится в сообщении регионального управления Россельхознадзора. Так, пробы были взяты в одной из екатеринбургских школ, в социально-реабилитационном центре для подростков и в пансионате для престарелых и инвалидов в Екатеринбурге. Производителем всех отобранных продуктов является предприятие из Косулино. «В пяти пробах выявлено несоответствие нормы физико-химических показателей (массовая доля белка и массовая доля жира), в одной пробе — несоответствие микробиологических показателей (дрожжи) и в одной пробе — показателей качества (β-ситостерин, кампестерин, стигмастерин)», — сказано в пресс-релизе. Производителю было отправлено предупреждение, также информацию о фальсификации отправили в прокуратуру и в школу и интернаты, где подозрительной молочной продукцией кормили стариков и детей. Как сообщили URA.RU в управлении регионального Россельхознадзора, некоторые учреждения разорвали контракты с поставщиком. Ранее в Свердловской области были выявлены фальсифицированные плавленый и «Голландский» сыры. Их специалисты обнаружили в магазинах региона. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В социально-значимых учреждениях Свердловской области обнаружена фальсифицированная молочная продукция. Ее производителем является «Косулинское многопрофильное предприятие», говорится в сообщении регионального управления Россельхознадзора. Так, пробы были взяты в одной из екатеринбургских школ, в социально-реабилитационном центре для подростков и в пансионате для престарелых и инвалидов в Екатеринбурге. Производителем всех отобранных продуктов является предприятие из Косулино. «В пяти пробах выявлено несоответствие нормы физико-химических показателей (массовая доля белка и массовая доля жира), в одной пробе — несоответствие микробиологических показателей (дрожжи) и в одной пробе — показателей качества (β-ситостерин, кампестерин, стигмастерин)», — сказано в пресс-релизе. Производителю было отправлено предупреждение, также информацию о фальсификации отправили в прокуратуру и в школу и интернаты, где подозрительной молочной продукцией кормили стариков и детей. Как сообщили URA.RU в управлении регионального Россельхознадзора, некоторые учреждения разорвали контракты с поставщиком. Ранее в Свердловской области были выявлены фальсифицированные плавленый и «Голландский» сыры. Их специалисты обнаружили в магазинах региона.