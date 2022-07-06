06 июля 2022

Украина обстреляла село в Брянской области

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ВСУ обстреляли село Некислица в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Некислица в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, в результате атаки объекты жизнедеятельности и жилые строения не повреждены, также нет жертв и пострадавших среди населения. «На месте работают все оперативные службы», — добавил глава региона.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. За это время ВСУ неоднократно обстреливали приграничные российские регионы. В частности, в начале июля ВСУ обстреляли жилые дома в Белгороде. Тогда в результате атак погибли пять человек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Украина превратилась в террористическое государство, а президент Зеленский возглавляет преступный режим.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Некислица в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. «Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, в результате атаки объекты жизнедеятельности и жилые строения не повреждены, также нет жертв и пострадавших среди населения. «На месте работают все оперативные службы», — добавил глава региона. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. За это время ВСУ неоднократно обстреливали приграничные российские регионы. В частности, в начале июля ВСУ обстреляли жилые дома в Белгороде. Тогда в результате атак погибли пять человек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Украина превратилась в террористическое государство, а президент Зеленский возглавляет преступный режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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