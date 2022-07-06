ДТП произошло в переулке Базовый в Екатеринбурге (архивное фото)
В переулке базовом в Екатеринбурге сбили насмерть велосипедиста. Об этом сообщают очевидцы.
«Велосипедист лежит накрытый, рядом лужа крови. В аварии поучаствовали еще две легковые машины — Daewoo Nexia и каршеринговый Volkswagen. Между ними метров 50—70», — рассказали очевидцы агентству Е1.
ДТП произошло утром 7 июля на участке улицы между Сибирским трактом и магазином «Леруа Мерлен». Корреспондент отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
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