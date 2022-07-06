06 июля 2022

В Екатеринбурге насмерть сбили велосипедиста. «Лежит накрытый, рядом лужа крови»

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с велосипедом. Челябинск, велосипед, происшествие, дтп, авария, дорога
ДТП произошло в переулке Базовый в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

В переулке базовом в Екатеринбурге сбили насмерть велосипедиста. Об этом сообщают очевидцы.

«Велосипедист лежит накрытый, рядом лужа крови. В аварии поучаствовали еще две легковые машины — Daewoo Nexia и каршеринговый Volkswagen. Между ними метров 50—70», — рассказали очевидцы агентству Е1.

ДТП произошло утром 7 июля на участке улицы между Сибирским трактом и магазином «Леруа Мерлен». Корреспондент отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В переулке базовом в Екатеринбурге сбили насмерть велосипедиста. Об этом сообщают очевидцы. «Велосипедист лежит накрытый, рядом лужа крови. В аварии поучаствовали еще две легковые машины — Daewoo Nexia и каршеринговый Volkswagen. Между ними метров 50—70», — рассказали очевидцы агентству Е1. ДТП произошло утром 7 июля на участке улицы между Сибирским трактом и магазином «Леруа Мерлен». Корреспондент отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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