Пермяки просят у губернатора кирпичи и цемент для детей

08 июля 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Жители не просят готовые пьедесталы, их устроят даже строительные материалы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселка Яйва Пермского края просят губернатора Дмитрия Махонина выделить кирпичи и цемент, чтобы соорудить на местном стадионе пьедестал призеров соревнований. Такая просьба появилась в комментариях под анонсом поездки в Чердынский округ на официальной странице Дмитрия Махонина в социальной сети «ВКонтакте». «Выделите, пожалуйста, немного кирпича и цемента для раствора, если в бюджете есть на это возможность. (Это мое личное видение проблемы, негоже детям так награждаться). Благодарю за понимание!» — пишет Николай Гуричев. К посту мужчина приложил фотографию местных пьедесталов. Они сделаны из старых шин. Спортсмены, тренирующие рябят на стадионе, рассказывают, что даже за такими пьедесталами следят и поддерживают их в нормативном состоянии, насколько это возможно. Но проблема намного обширней, чем старые шины. «У нас была запланирована реконструкция стадиона, но по определенным причинам отменили. Надеемся, что на нас все-таки обратят внимание и вернутся к этому вопросу», — рассказывает тренер Сергей Радченко. Это единственный стадион в Яйве. Вход на него доступен для всех жителей. В департаменте информационной политики администрации губернатора корреспонденту URA.RU сообщили, что все обращения граждан перед выездами Дмитрия Махонина в тот или иной муниципалитет фиксируются. Также перед выездами готовится справка для губернатора. Такие самодельные пьедесталы находятся на стадионе Яйвы Личная страница Дмитрия Махонина в социальной сети «ВКонтакте» Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Жители поселка Яйва Пермского края просят губернатора Дмитрия Махонина выделить кирпичи и цемент, чтобы соорудить на местном стадионе пьедестал призеров соревнований. Такая просьба появилась в комментариях под анонсом поездки в Чердынский округ на официальной странице Дмитрия Махонина в социальной сети «ВКонтакте». «Выделите, пожалуйста, немного кирпича и цемента для раствора, если в бюджете есть на это возможность. (Это мое личное видение проблемы, негоже детям так награждаться). Благодарю за понимание!» — пишет Николай Гуричев. К посту мужчина приложил фотографию местных пьедесталов. Они сделаны из старых шин. Спортсмены, тренирующие рябят на стадионе, рассказывают, что даже за такими пьедесталами следят и поддерживают их в нормативном состоянии, насколько это возможно. Но проблема намного обширней, чем старые шины. «У нас была запланирована реконструкция стадиона, но по определенным причинам отменили. Надеемся, что на нас все-таки обратят внимание и вернутся к этому вопросу», — рассказывает тренер Сергей Радченко. Это единственный стадион в Яйве. Вход на него доступен для всех жителей. В департаменте информационной политики администрации губернатора корреспонденту URA.RU сообщили, что все обращения граждан перед выездами Дмитрия Махонина в тот или иной муниципалитет фиксируются. Также перед выездами готовится справка для губернатора.