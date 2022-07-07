07 июля 2022

Муж Раи Мамедовой признал вину в публикации символов АУЕ*

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, осужденный, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, арестант, клетка, конвой
Сабир Мамедов признал вину в публикации запрещенной символики Фото:

Муж Раи Мамедовой, Самир Мамедов, признал свою вину в том, что публично демонстрировал в социальных сетях символику организации АУЕ (признана экстремистской организаций, деятельность запрещена на территории РФ). Об этом рассказал журналист URA.RU с места событий.

«Мамедов полностью признал вину в том, что публиковал на своей странице в „ВКонтакте“ символ движения АУЕ (признано экстремистской организаций, деятельность запрещена на территории РФ, — ред.). Вину осознал, пост удалил и обещал, что больше не допустит подобного», — передает журналист.

Причину размещение символики Мамедов не назвал, добавив, что не знал, что это запрещено. На данный момент суд удалился для совещания.

Ранее URA.RU писало, что Мамедову грозит депортация в Азербайджан, если суд признает его вину. Его обвинили в публичной демонстрации в соцсетях запрещенной символики.

Сабир Мамедов (слева) в зале суда

*Движение АУЕ признано в России экстремистским. Деятельность запрещена на территории страны.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Муж Раи Мамедовой, Самир Мамедов, признал свою вину в том, что публично демонстрировал в социальных сетях символику организации АУЕ (признана экстремистской организаций, деятельность запрещена на территории РФ). Об этом рассказал журналист URA.RU с места событий. «Мамедов полностью признал вину в том, что публиковал на своей странице в „ВКонтакте“ символ движения АУЕ (признано экстремистской организаций, деятельность запрещена на территории РФ, — ред.). Вину осознал, пост удалил и обещал, что больше не допустит подобного», — передает журналист. Причину размещение символики Мамедов не назвал, добавив, что не знал, что это запрещено. На данный момент суд удалился для совещания. Ранее URA.RU писало, что Мамедову грозит депортация в Азербайджан, если суд признает его вину. Его обвинили в публичной демонстрации в соцсетях запрещенной символики. *Движение АУЕ признано в России экстремистским. Деятельность запрещена на территории страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...