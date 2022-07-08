Водитель оказался зажатым в кабине, спасатели помогли ему выбратьсяФото: сообщество «Тагильский спасатель», vk.com
Грузовой автомобиль слетел с трассы на объездной дороге под Нижним Тагилом (Свердловская область). Водитель оказался зажат в кабине. Чтобы его спасти, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает группа «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте».
«В 12:30 поступил звонок — на 141-м километре перевернулся грузовой автомобиль. В результате аварии водитель оказался зажатым в кабине. К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, которая при помощи гидравлического оборудования извлекла пострадавшего», — рассказывают спасатели.
Водителя передали сотрудникам скорой помощи, он жив. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области, чтобы узнать обстоятельства ДТП. Там пообещали уточнить информацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
Причины аварии выясняют в ГИБДД
Фото: «Тагильский спасатель», vk.com
Фото: «Тагильский спасатель», vk.com
Водитель оказался зажат в кабине, потребовалась помощь спасателей
Фото: «Тагильский спасатель», vk.com
Фура слетела с трассы под Нижним Тагилом
Фото: «Тагильский спасатель», vk.com
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Грузовой автомобиль слетел с трассы на объездной дороге под Нижним Тагилом (Свердловская область). Водитель оказался зажат в кабине. Чтобы его спасти, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает группа «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте». «В 12:30 поступил звонок — на 141-м километре перевернулся грузовой автомобиль. В результате аварии водитель оказался зажатым в кабине. К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, которая при помощи гидравлического оборудования извлекла пострадавшего», — рассказывают спасатели. Водителя передали сотрудникам скорой помощи, он жив. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области, чтобы узнать обстоятельства ДТП. Там пообещали уточнить информацию. На момент публикации новости ответ не поступил.