Под Нижним Тагилом фура слетела с трассы. Водителя зажало в кабине 09 июля 2022 в 15:47 Размер текста - 17 + Водитель оказался зажатым в кабине, спасатели помогли ему выбраться Фото: сообщество «Тагильский спасатель», vk.com Грузовой автомобиль слетел с трассы на объездной дороге под Нижним Тагилом (Свердловская область). Водитель оказался зажат в кабине. Чтобы его спасти, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает группа «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте». «В 12:30 поступил звонок — на 141-м километре перевернулся грузовой автомобиль. В результате аварии водитель оказался зажатым в кабине. К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, которая при помощи гидравлического оборудования извлекла пострадавшего», — рассказывают спасатели. Водителя передали сотрудникам скорой помощи, он жив. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области, чтобы узнать обстоятельства ДТП. Там пообещали уточнить информацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Причины аварии выясняют в ГИБДД Фото: «Тагильский спасатель», vk.com Фото: «Тагильский спасатель», vk.com Водитель оказался зажат в кабине, потребовалась помощь спасателей Фото: «Тагильский спасатель», vk.com Фура слетела с трассы под Нижним Тагилом Фото: «Тагильский спасатель», vk.com Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» . Грузовой автомобиль слетел с трассы на объездной дороге под Нижним Тагилом (Свердловская область). Водитель оказался зажат в кабине. Чтобы его спасти, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает группа «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте». «В 12:30 поступил звонок — на 141-м километре перевернулся грузовой автомобиль. В результате аварии водитель оказался зажатым в кабине. К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, которая при помощи гидравлического оборудования извлекла пострадавшего», — рассказывают спасатели. Водителя передали сотрудникам скорой помощи, он жив. URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области, чтобы узнать обстоятельства ДТП. Там пообещали уточнить информацию. На момент публикации новости ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям