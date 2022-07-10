10 июля 2022
09 июля 2022

Екатеринбуржцы затравили Анатолия Вассермана в соцсетях. «Ждем вас в гости». Скрин

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Дискуссионный клуб
Жители заступились за Екатеринбург перед Анатолием Вассерманом Фото:

Свердловчане атаковали в соцсетях депутата Госдумы, интеллектуала и участника «Своей игры» Анатолия Вассермана за его высказывание: «Екатеринбург — центр гомосексуализма». Жители написали, что ждут его в гости.

«Анатолий, вы свои скрытые желания при себе держите. Привет из Екатеринбурга», — написал екатеринбуржец. «Дался вам Екатеринбург? То Соловьеву, то теперь и вам покоя не дает. Мы тут живем обычной жизнью. И даже не думаем, что у нас что-то не так, по меркам вашей столичной жизни», — заступился за город гражданин. «Как умного человека, приглашаем на дискуссию в Екатеринбург. Речь пойдет в формате ответов на вопросы по алгебре, сопромату, химии, географии, философии. Справитесь?», — заявил екатеринбуржец.

Шоумен Станислав Барецкий призвал Вассермана не приезжать в Екатеринбург, заявив, что ему теперь опасно появляться там. «Все может закончиться разборкой в стиле 90-х. Я знаю этот город, и он жесткий! Вассерману теперь опасно появляться в Екатеринбурге», — приводит слова Барецкого «Федеральное агентство новостей».

Ранее Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург наряду с Москвой и Санкт-Петербургом центром гомосексуализма. Такое заявление он сделал на фоне предложения председателя Госдумы Вячеслава Володина о запрете «пропаганды нетрадиционных ценностей». Губернатор Куйвашев в ответ пригласил Вассермана в город, рассказал про высокую статистику многодетных семей и отметил, что «эрудиция и ум — разные вещи». Депутат в ответ заявил, что высокая статистика по многодетным семьям — не показатель отсутствия гомосексуалистов и указал Куйвашеву на болевую точку и изъявил желание встретиться с ним в Екатеринбурге.

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Свердловчане атаковали в соцсетях депутата Госдумы, интеллектуала и участника «Своей игры» Анатолия Вассермана за его высказывание: «Екатеринбург — центр гомосексуализма». Жители написали, что ждут его в гости. «Анатолий, вы свои скрытые желания при себе держите. Привет из Екатеринбурга», — написал екатеринбуржец. «Дался вам Екатеринбург? То Соловьеву, то теперь и вам покоя не дает. Мы тут живем обычной жизнью. И даже не думаем, что у нас что-то не так, по меркам вашей столичной жизни», — заступился за город гражданин. «Как умного человека, приглашаем на дискуссию в Екатеринбург. Речь пойдет в формате ответов на вопросы по алгебре, сопромату, химии, географии, философии. Справитесь?», — заявил екатеринбуржец. Шоумен Станислав Барецкий призвал Вассермана не приезжать в Екатеринбург, заявив, что ему теперь опасно появляться там. «Все может закончиться разборкой в стиле 90-х. Я знаю этот город, и он жесткий! Вассерману теперь опасно появляться в Екатеринбурге», — приводит слова Барецкого «Федеральное агентство новостей». Ранее Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург наряду с Москвой и Санкт-Петербургом центром гомосексуализма. Такое заявление он сделал на фоне предложения председателя Госдумы Вячеслава Володина о запрете «пропаганды нетрадиционных ценностей». Губернатор Куйвашев в ответ пригласил Вассермана в город, рассказал про высокую статистику многодетных семей и отметил, что «эрудиция и ум — разные вещи». Депутат в ответ заявил, что высокая статистика по многодетным семьям — не показатель отсутствия гомосексуалистов и указал Куйвашеву на болевую точку и изъявил желание встретиться с ним в Екатеринбурге.
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