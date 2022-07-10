Екатеринбуржцы затравили Анатолия Вассермана в соцсетях. «Ждем вас в гости». Скрин

11 июля 2022 в 07:32 Размер текста - 17 +

Жители заступились за Екатеринбург перед Анатолием Вассерманом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловчане атаковали в соцсетях депутата Госдумы, интеллектуала и участника «Своей игры» Анатолия Вассермана за его высказывание: «Екатеринбург — центр гомосексуализма». Жители написали, что ждут его в гости. «Анатолий, вы свои скрытые желания при себе держите. Привет из Екатеринбурга», — написал екатеринбуржец. «Дался вам Екатеринбург? То Соловьеву, то теперь и вам покоя не дает. Мы тут живем обычной жизнью. И даже не думаем, что у нас что-то не так, по меркам вашей столичной жизни», — заступился за город гражданин. «Как умного человека, приглашаем на дискуссию в Екатеринбург. Речь пойдет в формате ответов на вопросы по алгебре, сопромату, химии, географии, философии. Справитесь?», — заявил екатеринбуржец. Шоумен Станислав Барецкий призвал Вассермана не приезжать в Екатеринбург, заявив, что ему теперь опасно появляться там. «Все может закончиться разборкой в стиле 90-х. Я знаю этот город, и он жесткий! Вассерману теперь опасно появляться в Екатеринбурге», — приводит слова Барецкого «Федеральное агентство новостей». Ранее Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург наряду с Москвой и Санкт-Петербургом центром гомосексуализма. Такое заявление он сделал на фоне предложения председателя Госдумы Вячеслава Володина о запрете «пропаганды нетрадиционных ценностей». Губернатор Куйвашев в ответ пригласил Вассермана в город, рассказал про высокую статистику многодетных семей и отметил, что «эрудиция и ум — разные вещи». Депутат в ответ заявил, что высокая статистика по многодетным семьям — не показатель отсутствия гомосексуалистов и указал Куйвашеву на болевую точку и изъявил желание встретиться с ним в Екатеринбурге. Скрин комментариев под постами Вассермана в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловчане атаковали в соцсетях депутата Госдумы, интеллектуала и участника «Своей игры» Анатолия Вассермана за его высказывание: «Екатеринбург — центр гомосексуализма». Жители написали, что ждут его в гости. «Анатолий, вы свои скрытые желания при себе держите. Привет из Екатеринбурга», — написал екатеринбуржец. «Дался вам Екатеринбург? То Соловьеву, то теперь и вам покоя не дает. Мы тут живем обычной жизнью. И даже не думаем, что у нас что-то не так, по меркам вашей столичной жизни», — заступился за город гражданин. «Как умного человека, приглашаем на дискуссию в Екатеринбург. Речь пойдет в формате ответов на вопросы по алгебре, сопромату, химии, географии, философии. Справитесь?», — заявил екатеринбуржец. Шоумен Станислав Барецкий призвал Вассермана не приезжать в Екатеринбург, заявив, что ему теперь опасно появляться там. «Все может закончиться разборкой в стиле 90-х. Я знаю этот город, и он жесткий! Вассерману теперь опасно появляться в Екатеринбурге», — приводит слова Барецкого «Федеральное агентство новостей». Ранее Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург наряду с Москвой и Санкт-Петербургом центром гомосексуализма. Такое заявление он сделал на фоне предложения председателя Госдумы Вячеслава Володина о запрете «пропаганды нетрадиционных ценностей». Губернатор Куйвашев в ответ пригласил Вассермана в город, рассказал про высокую статистику многодетных семей и отметил, что «эрудиция и ум — разные вещи». Депутат в ответ заявил, что высокая статистика по многодетным семьям — не показатель отсутствия гомосексуалистов и указал Куйвашеву на болевую точку и изъявил желание встретиться с ним в Екатеринбурге.