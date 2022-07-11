Путин и Лукашенко поговорили о спецоперации и Калининграде

11 июля 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поговорил с Александром Лукашенко Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. Темой обсуждения стала спецоперация и блокада Калининграда. «Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Кратко о том, что обсуждали: калининградский транзит, ход специальной военной операции, ситуацию на постсоветском пространстве», — указано в telegram-канале «Пул первого». Также среди тем были поставки российских энергоносителей в Европу. Президенты поговорили о строительстве белорусского порта и обороне двух стран. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля, основной задачей является освобождение Донбасса. Из-за этого страны Запада ввели санкции против России. Литва заявила о запрете транзита санкционных товаров в Калининград из-за антироссийских ограничений Евросоюза. 11 июля стало известно, что Литва усилила блокаду Калининграда, передает «Царьград». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. Темой обсуждения стала спецоперация и блокада Калининграда. «Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Кратко о том, что обсуждали: калининградский транзит, ход специальной военной операции, ситуацию на постсоветском пространстве», — указано в telegram-канале «Пул первого». Также среди тем были поставки российских энергоносителей в Европу. Президенты поговорили о строительстве белорусского порта и обороне двух стран. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля, основной задачей является освобождение Донбасса. Из-за этого страны Запада ввели санкции против России. Литва заявила о запрете транзита санкционных товаров в Калининград из-за антироссийских ограничений Евросоюза. 11 июля стало известно, что Литва усилила блокаду Калининграда, передает «Царьград».