Путин и Лукашенко поговорили о спецоперации и Калининграде

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
Владимир Путин поговорил с Александром Лукашенко Фото:

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. Темой обсуждения стала спецоперация и блокада Калининграда.

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Кратко о том, что обсуждали: калининградский транзит, ход специальной военной операции, ситуацию на постсоветском пространстве», — указано в telegram-канале «Пул первого».

Также среди тем были поставки российских энергоносителей в Европу. Президенты поговорили о строительстве белорусского порта и обороне двух стран.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля, основной задачей является освобождение Донбасса. Из-за этого страны Запада ввели санкции против России. Литва заявила о запрете транзита санкционных товаров в Калининград из-за антироссийских ограничений Евросоюза. 11 июля стало известно, что Литва усилила блокаду Калининграда, передает «Царьград».

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. Темой обсуждения стала спецоперация и блокада Калининграда. «Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Кратко о том, что обсуждали: калининградский транзит, ход специальной военной операции, ситуацию на постсоветском пространстве», — указано в telegram-канале «Пул первого». Также среди тем были поставки российских энергоносителей в Европу. Президенты поговорили о строительстве белорусского порта и обороне двух стран. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля, основной задачей является освобождение Донбасса. Из-за этого страны Запада ввели санкции против России. Литва заявила о запрете транзита санкционных товаров в Калининград из-за антироссийских ограничений Евросоюза. 11 июля стало известно, что Литва усилила блокаду Калининграда, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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