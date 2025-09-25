Парламент Киргизии сложил полномочия

Депутаты парламента Киргизии (Жогорку Кенеша) единогласно проголосовали за самороспуск. Решение поддержали 84 народных избранника. Досрочные выборы назначены на 30 ноября 2025 года. Главной причиной называется необходимость развести по срокам парламентские и президентские выборы, которые по первоначальному графику должны были пройти с интервалом всего в полтора месяца.
«Разница между двумя важными политическими событиями — президентскими и парламентскими выборами составляет короткий промежуток времени. В целях укрепления политической системы и стабильности в стране, инициативная группа предложила парламенту добровольно сложить полномочия», — заявил депутат Улан Примов. Его слова приводит пресс-служба законодательного органа.
Инициатива по самороспуску была официально запущена в начале сентября. 12 сентября инициативная группа собрала необходимые 30 подписей, 16 сентября документ поступил в профильный комитет, а 23 сентября комитет одобрил предложение. Голосование прошло 25 сентября в соответствии со статьей 140 Закона «О регламенте Жогорку Кенеша», требующей поддержки не менее 2/3 депутатов.
Ключевой причиной стало наложение избирательных кампаний. Парламентские выборы были запланированы на ноябрь 2026 года, а президентские — на январь 2027-го. Такая сжатая разница создавала серьезную организационную нагрузку на избирательную систему и грозила повышенными бюджетными расходами.
Самороспуск также позволит сразу провести выборы по новым правилам. Страна делится на 30 многомандатных округов по три мандата в каждом. Избиратель сможет голосовать только за одного кандидата. Также в каждом округе должен быть избран минимум один депутат-женщина. Голосование разрешено на любом участке независимо от прописки, а кандидатами могут быть как самовыдвиженцы, так и представители партий.
Жогорку Кенеш Киргизии имеет богатую историю роспусков. Парламент самораспускался в 1994 и 2010 годах (после революции). В 2007 году он был распущен указом президента. Нынешний состав работал с 2020 года.
В течение ближайших пяти дней президент Кыргызстана Садыр Жапаров обязан в установленном порядке объявить о проведении внеочередных выборов, назначив их на 30 ноября. Такой шаг позволит организовать парламентскую избирательную кампанию значительно раньше президентских выборов, что, по мнению экспертов, поспособствует снижению уровня политической напряженности в стране.
Ранее выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Садыр Жапаров выразил поддержку усилиям Дональда Трампа и Владимира Путина, направленным на мирное разрешение конфликта на Украине. Глава государства также предложил перенаправить три триллиона долларов, ежегодно расходуемые на вооружение, на повышение качества жизни населения и охрану окружающей среды, сообщает Царьград.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.