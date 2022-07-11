Аналитики рассказали, кому проще сейчас устроиться на работу и кому сложнее Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Конкуренция за рабочие места в Пермском крае в июне по сравнению с маем снизилась: с 5,4 активных резюме на одну вакансию до 4,7. Об этом сообщили в онлайн-сервисе по поиску работы hh.ru. Аналитики рассказали, в каких именно профессиональных сферах конкурс меньше всего, а соответственно — проще найти работу.

«Сегодня в Пермском крае проще всего трудоустроиться в сферах „Консультирование“ (0,3 резюме на вакансию), „Домашний персонал“ (0,4), „Строительство, недвижимость“ (0,9), „Рабочий персонал“ (0,9), „Медицина, фармацевтика“ (1). Именно в этих сферах наблюдается самая низкая конкуренция среди соискателей, выраженный кадровый дефицит», — указано в исследовании.

Сложнее всего придется тем, кто желает устроиться на работу бухгалтером, рекламщиком, администратором и юристом. Кстати сами жители Пермского края неплохо оценивают свои шансы на трудоустройство. По данным опроса, 55% соискателей уверены, что смогут найти новую работу в ближайшие три месяца.

Так распределилось количество резюме на одну вакансию в разных сферах

Ранее URA.RU рассказывало, что в июне рынок вакансий в Перми сузился. Число вакансий сократилось на 10% по сравнению с маем.