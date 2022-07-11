Свердловский театр отменяет спектакли из-за нехватки артистов

Уменьшится ли количество постановок из-за нехватки артистов, станет известно осенью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Каменск-Уральском театре драмы («Драма номер три») штат артистов сократился на 20%, из-за чего руководство думает над тем, чтобы вычеркнуть из репертуара несколько спектаклей. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба театра.

«Число артистов в „Драме номер три“ уменьшилось почти на 20 процентов. Пять из 26 актеров покинули театр и город. У каждого из них свои причины начать новую жизнь», — рассказали представители театра. И пояснили, что пять театралов решили переехать в Санкт-Петербург и Москву из-за карьерного роста и по семейным обстоятельствам.

Художественный руководитель театра Людмила Матис признается, что с пониманием относится к решению артистов покинуть подмостки Каменск-Уральского театра драмы. «Я горда тем, что артисты, выросшие профессионально в нашем городе, ставшие известны в театральном мире по нашим спектаклям, востребованы и в других, в том числе, столичных театрах. А „Драму номер три“ ждет обновление, и это тоже естественный процесс», — рассказала Матис.

В настоящий момент руководство театра решило списать шесть репертуарных постановок. В ближайшее время декорации этих спектаклей разберут на составные части, костюмы перейдут в общее хранение, а реквизит отправится в хранилище бутафории. При этом в театре подчеркивают, что из репертуара могут пропасть и другие постановки.

«Есть несколько постановок, которые находятся под вопросом. Их судьба окончательно будет решена осенью, в начале следующего сезона, когда станет понятно какими новыми творческими единицами пополнится труппа Каменск-Уральского городского театра», — сообщила пресс-служба.

Проблемы в творческой среде коснулись в этом году не только Каменск-Уральский драматический театр. Так, проект киношколы для театральных актеров, который планировала запустить Свердловская киностудия, остался без государственного финансирования. Также уральский драматург Николай Коляда пожаловался, что в 2022 году ему дали мало денег на финансирование фестиваля «Коляда-Plays», и пожелал отказавшимся спонсорам «гореть в аду».

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