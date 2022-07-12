В ХМАО разрешили купаться в трех водоемах

13 июля 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор Фото: Денис Моргунов © URA.RU Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) проверили 4 водоема и назвали те, в которых можно купаться. Информация появилась на сайте ведомства. «По состоянию на 12.07.2022 положительное решение принято в отношении пляжа и акватории озера Окунево, озера „Нешинелор“ Белоярского района, река Аган в городе Радужный. Контроль качества воды водоемов будет осуществляться на протяжении всего летнего сезона в соответствии с установленном планом. С начала лета сотрудники ведомства исследовали 50 проб воды из всех водоемов округа, из них 23 не отвечали установленным требованиям», — уточняют в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU рассказывало, что Югорская межрайонная прокуратура (ХМАО) организовала проверку по факту гибели ребенка в водоеме, который произошел на озере «Окунево» рядом с поселком Пионерскиий. Кроме того, прокуратура возьмет на контроль доследственные мероприятия, организованные СК РФ. Речь идет об утоплении ребенка в Нижневартовском районе и о подобном случае в Лангепасе.

Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) проверили 4 водоема и назвали те, в которых можно купаться. Информация появилась на сайте ведомства. «По состоянию на 12.07.2022 положительное решение принято в отношении пляжа и акватории озера Окунево, озера „Нешинелор“ Белоярского района, река Аган в городе Радужный. Контроль качества воды водоемов будет осуществляться на протяжении всего летнего сезона в соответствии с установленном планом. С начала лета сотрудники ведомства исследовали 50 проб воды из всех водоемов округа, из них 23 не отвечали установленным требованиям», — уточняют в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU рассказывало, что Югорская межрайонная прокуратура (ХМАО) организовала проверку по факту гибели ребенка в водоеме, который произошел на озере «Окунево» рядом с поселком Пионерскиий. Кроме того, прокуратура возьмет на контроль доследственные мероприятия, организованные СК РФ. Речь идет об утоплении ребенка в Нижневартовском районе и о подобном случае в Лангепасе.