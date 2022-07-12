Певица Юлия Чичерина из Екатеринбурга презентовала новую песню под название «Красная армия всех сильней!». Композицию она опубликовала в своем telegram-канале.
«Премьера новой песни „Красная армия всех сильней!“», — кратко подписала аудио исполнительница. Поклонники творчества Чичериной тут же в комментариях начали делиться впечатлениями о музыкальной композиции и благодарить певицу. «Спасибо вам, Юлия!» — написала одна из поклонниц. «Спасибо за песню. Это огонь», — отметил другой комментатор.
Ранее Чичерина намекала на название новой песни: она публиковала фото из кабины вертолета, которое подписала «Красная армия всех сильнее». Сама певица активно выступает в поддержку спецоперации РФ на Украине, цель которой — демилитаризация и денацификация страны. За это против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Чичерина неоднократно выступала для раненых солдат во время спецоперации. Не обошла стороной и свердловских солдат. Также она возложила цветы к памятнику первому главе ДНР. За ее политическую позицию ей пытались отменить выступление в московском клубе.
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