В Челябинске арестовали 13 членов ОПГ обналичников и их лидера

Участники преступного сообщества вывели в обход налогов более 12 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном районном суде Челябинска избрали меры пресечения участникам трех организованных преступных групп (ОПГ), которых обвиняют в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества (ОПС) и участии в нем. Под стражу отправлены 10 человек, в том числе лидер сообщества, под домашний арест — четверо. Информацию об этом URA.RU подтвердила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«По версии следствия шесть организаторов и восемь участников преступного сообщества, состоящего из обособленных преступных групп, в период 2019-2022 осуществляли незаконную банковскую деятельность по обналичиваю денежных средств, создав с данной целью более 28 подконтрольных юридических лиц и получив от незаконной деятельности доход около 12 млн рублей. Судом с учетом позиции прокурора удовлетворены ходатайства следователя ГСУ ГУ МВД по Челябинской области о заключении обвиняемых под стражу или содержании под домашним арестом», — рассказала Наталья Мамаева.

По данным URA.RU от источника в правоохранительных органах, лидером ОПС являлся предприниматель Андрей Немоляев. Он заключен под стражу. Как считает следствие, в сообществе было три подразделения. Первое отвечало за внутреннюю безопасность, второе — за юридическое сопровождение незаконных сделок, третье — за бухгалтерское сопровождение. У всех подразделений были свои руководители, они также задержаны. Большую часть соучастников Немоляев привлекал из числа сотрудников своего таксопарка, сауны и гостиницы. Всего сотрудники МВД и ФСБ задержали десятерых мужчин и четырех женщин. Семеро мужчин отправлены под стражу, трое под домашний арест. Три женщины также заключены в изолятор, одна — отправлена под домашний арест.

Ранее стало известно, что задержали участников группировки в ходе спецоперации МВД и ФСБ. Из офиса на улице Каслинская, 5, где находились участники сообщества, изъято 20 компьютеров, 300 печатей, 600 банковских карт.