Спикера пермского ЗС наградили вместе с соратником Кадырова

14 июля 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Валерий Сухих награжден Почетной грамотой Госдумы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Спикера законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих наградили Почетной грамотой Государственной думы РФ. Такой же награды удостоили председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова, которого глава Чечни Рамзан Кадыров называет своим братом. О награждении сообщили в заксобрании Прикамья. «Валерий Сухих награжден почетной грамотой Госдумы. На заседании Президиума Совета законодателей РФ было объявлено о награждении пяти председателей региональных парламентов: Магаданской и Костромской областей, Чеченской республики, Ямало-Ненецкого автономного округа и Пермского края», — говорится на сайте ЗС Прикамья. Почетная грамота Госдумы вручается за большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации. Сухих ранее был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и благодарностью председателя Совета Федерации. Даудов 13 июля получил орден Почета. Кадыров поздравил его с этим, назвав «дорогим БРАТОМ».

Спикера законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих наградили Почетной грамотой Государственной думы РФ. Такой же награды удостоили председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова, которого глава Чечни Рамзан Кадыров называет своим братом. О награждении сообщили в заксобрании Прикамья. «Валерий Сухих награжден почетной грамотой Госдумы. На заседании Президиума Совета законодателей РФ было объявлено о награждении пяти председателей региональных парламентов: Магаданской и Костромской областей, Чеченской республики, Ямало-Ненецкого автономного округа и Пермского края», — говорится на сайте ЗС Прикамья. Почетная грамота Госдумы вручается за большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации. Сухих ранее был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и благодарностью председателя Совета Федерации. Даудов 13 июля получил орден Почета. Кадыров поздравил его с этим, назвав «дорогим БРАТОМ».