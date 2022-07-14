На поиск подростка ориентирован весь личный состав городской полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге идут поиски 16-летнего Павла Бастрикова. Он ушел из дома на Академика Бардина днем 12 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Прорыв» в группе «ВКонтакте».

«Пропал ребенок! Бастриков Павел, 16 лет. Дата пропажи — 12 июля. Место пропажи — Екатеринбург. Особые приметы: родинка на коленке с внутренней стороны правой ноги, на голове справа шрам», — рассказывают волонтеры.

Подросток был одет в светлую футболку и шорты темного цвета, на ногах черные кроссовки с яркими сине-оранжевыми полосками, на голове бейсболка с символикой BMW. Также с собой у него была сумка через плечо серовато болотного цвета. Поиском подростка также занимается четвертый отдел полиции. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Павла Бастрикова, просят звонить по номеру 8 (343) 356-42-04 или 102.

Рост подростка 192 см, худощавое телосложение, волосы светлые короткие, глаза карие, на лице много прыщей Фото: УМВД по Екатеринбургу