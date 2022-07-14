14 июля 2022

В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут 16-летнего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, полиция, трк
На поиск подростка ориентирован весь личный состав городской полиции Фото:

В Екатеринбурге идут поиски 16-летнего Павла Бастрикова. Он ушел из дома на Академика Бардина днем 12 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Прорыв» в группе «ВКонтакте».

«Пропал ребенок! Бастриков Павел, 16 лет. Дата пропажи — 12 июля. Место пропажи — Екатеринбург. Особые приметы: родинка на коленке с внутренней стороны правой ноги, на голове справа шрам», — рассказывают волонтеры.

Подросток был одет в светлую футболку и шорты темного цвета, на ногах черные кроссовки с яркими сине-оранжевыми полосками, на голове бейсболка с символикой BMW. Также с собой у него была сумка через плечо серовато болотного цвета. Поиском подростка также занимается четвертый отдел полиции. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Павла Бастрикова, просят звонить по номеру 8 (343) 356-42-04 или 102.

Рост подростка 192 см, худощавое телосложение, волосы светлые короткие, глаза карие, на лице много прыщей
Фото:

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В Екатеринбурге идут поиски 16-летнего Павла Бастрикова. Он ушел из дома на Академика Бардина днем 12 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Прорыв» в группе «ВКонтакте». «Пропал ребенок! Бастриков Павел, 16 лет. Дата пропажи — 12 июля. Место пропажи — Екатеринбург. Особые приметы: родинка на коленке с внутренней стороны правой ноги, на голове справа шрам», — рассказывают волонтеры. Подросток был одет в светлую футболку и шорты темного цвета, на ногах черные кроссовки с яркими сине-оранжевыми полосками, на голове бейсболка с символикой BMW. Также с собой у него была сумка через плечо серовато болотного цвета. Поиском подростка также занимается четвертый отдел полиции. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Павла Бастрикова, просят звонить по номеру 8 (343) 356-42-04 или 102.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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