14 июля 2022

Пермские власти планируют разместить на кладбищах колумбарии

© Служба новостей «URA.RU»
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Похоронная выставка. Челябинск., урна для праха
Урны будут размещены в колумбарной стене Фото:

На пермских кладбищах планируют разместить колумбарные стены. Типовой проект уже разработали в МКУ «Пермблагоустройство».

«Типовое решение подходит для реализации на территории любого из кладбищ Перми. Колумбарная стена предусматривает 720 ниш для размещения урн с прахом», — сообщил Business Class со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Реализацию типового решения оценивают в 12 миллионов рублей. На проектную документацию уже получено положительное заключение госэкспертизы.

Ранее URA.RU сообщало, что в юбилею Перми власти пообещали построить крематорий. Глава города показывал, как выглядит проект.

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На пермских кладбищах планируют разместить колумбарные стены. Типовой проект уже разработали в МКУ «Пермблагоустройство». «Типовое решение подходит для реализации на территории любого из кладбищ Перми. Колумбарная стена предусматривает 720 ниш для размещения урн с прахом», — сообщил Business Class со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Реализацию типового решения оценивают в 12 миллионов рублей. На проектную документацию уже получено положительное заключение госэкспертизы. Ранее URA.RU сообщало, что в юбилею Перми власти пообещали построить крематорий. Глава города показывал, как выглядит проект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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