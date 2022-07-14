Пермские власти планируют разместить на кладбищах колумбарии

Урны будут размещены в колумбарной стене Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На пермских кладбищах планируют разместить колумбарные стены. Типовой проект уже разработали в МКУ «Пермблагоустройство».

«Типовое решение подходит для реализации на территории любого из кладбищ Перми. Колумбарная стена предусматривает 720 ниш для размещения урн с прахом», — сообщил Business Class со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Реализацию типового решения оценивают в 12 миллионов рублей. На проектную документацию уже получено положительное заключение госэкспертизы.

Ранее URA.RU сообщало, что в юбилею Перми власти пообещали построить крематорий. Глава города показывал, как выглядит проект.