Полиция составила 22 протокола после рейда в центре Екатеринбурга. Фото

16 июля 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

В рейде приняли участие сотрудники нескольких подразделений полиции и дружинники Фото: УМВД по Екатеринбургу Десятки силовиков, замеченные накануне в центре Екатеринбурга, проводили профилактический рейд. Полицейские беседовали с отдыхающими и продавцами на набережной и в Историческом сквере и составили 22 административных протокола. Об итогах проверки URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Патрулирование проходило на набережной городского пруда и Исторического сквера. Пресечена работа несанкционированных торговых точек и аттракционов, проведено более 100 профилактических бесед, как с реализаторами, так с отдыхающими гражданами и подростками. Доставлен в дежурную часть гражданин с признаками опьянения, который гулял с несовершеннолетней дочерью. На него составлен административный протокол», — рассказывают в полиции. Силовики также проверили два бара: из заведения на 8 Марта изъяли 63 бутылки алкоголя, на которые не было лицензии. Из бара на Воеводина — 85 бутылок нелицензированного алкоголя. Всего по итогам рейда полицейские составили шесть протоколов за распитие алкоголя в общественном месте, еще 16 — за нарушение Правил дорожного движения. «Подобные профилактические мероприятия на территории Екатеринбурга будут продолжены», — добавляют в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что силовики устроили облаву в Цыганском поселке. Там проверили 62 местных жителя и нашли многочисленные нарушения. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Десятки силовиков, замеченные накануне в центре Екатеринбурга, проводили профилактический рейд. Полицейские беседовали с отдыхающими и продавцами на набережной и в Историческом сквере и составили 22 административных протокола. Об итогах проверки URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Патрулирование проходило на набережной городского пруда и Исторического сквера. Пресечена работа несанкционированных торговых точек и аттракционов, проведено более 100 профилактических бесед, как с реализаторами, так с отдыхающими гражданами и подростками. Доставлен в дежурную часть гражданин с признаками опьянения, который гулял с несовершеннолетней дочерью. На него составлен административный протокол», — рассказывают в полиции. Силовики также проверили два бара: из заведения на 8 Марта изъяли 63 бутылки алкоголя, на которые не было лицензии. Из бара на Воеводина — 85 бутылок нелицензированного алкоголя. Всего по итогам рейда полицейские составили шесть протоколов за распитие алкоголя в общественном месте, еще 16 — за нарушение Правил дорожного движения. «Подобные профилактические мероприятия на территории Екатеринбурга будут продолжены», — добавляют в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что силовики устроили облаву в Цыганском поселке. Там проверили 62 местных жителя и нашли многочисленные нарушения.