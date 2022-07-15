15 июля 2022

Полиция составила 22 протокола после рейда в центре Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В рейде приняли участие сотрудники нескольких подразделений полиции и дружинники Фото:

Десятки силовиков, замеченные накануне в центре Екатеринбурга, проводили профилактический рейд. Полицейские беседовали с отдыхающими и продавцами на набережной и в Историческом сквере и составили 22 административных протокола. Об итогах проверки URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

«Патрулирование проходило на набережной городского пруда и Исторического сквера. Пресечена работа несанкционированных торговых точек и аттракционов, проведено более 100 профилактических бесед, как с реализаторами, так с отдыхающими гражданами и подростками. Доставлен в дежурную часть гражданин с признаками опьянения, который гулял с несовершеннолетней дочерью. На него составлен административный протокол», — рассказывают в полиции.

Силовики также проверили два бара: из заведения на 8 Марта изъяли 63 бутылки алкоголя, на которые не было лицензии. Из бара на Воеводина — 85 бутылок нелицензированного алкоголя. Всего по итогам рейда полицейские составили шесть протоколов за распитие алкоголя в общественном месте, еще 16 — за нарушение Правил дорожного движения.

«Подобные профилактические мероприятия на территории Екатеринбурга будут продолжены», — добавляют в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что силовики устроили облаву в Цыганском поселке. Там проверили 62 местных жителя и нашли многочисленные нарушения.

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Десятки силовиков, замеченные накануне в центре Екатеринбурга, проводили профилактический рейд. Полицейские беседовали с отдыхающими и продавцами на набережной и в Историческом сквере и составили 22 административных протокола. Об итогах проверки URA.RU сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Патрулирование проходило на набережной городского пруда и Исторического сквера. Пресечена работа несанкционированных торговых точек и аттракционов, проведено более 100 профилактических бесед, как с реализаторами, так с отдыхающими гражданами и подростками. Доставлен в дежурную часть гражданин с признаками опьянения, который гулял с несовершеннолетней дочерью. На него составлен административный протокол», — рассказывают в полиции. Силовики также проверили два бара: из заведения на 8 Марта изъяли 63 бутылки алкоголя, на которые не было лицензии. Из бара на Воеводина — 85 бутылок нелицензированного алкоголя. Всего по итогам рейда полицейские составили шесть протоколов за распитие алкоголя в общественном месте, еще 16 — за нарушение Правил дорожного движения. «Подобные профилактические мероприятия на территории Екатеринбурга будут продолжены», — добавляют в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что силовики устроили облаву в Цыганском поселке. Там проверили 62 местных жителя и нашли многочисленные нарушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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